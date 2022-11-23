Марокко — Хорватия: где смотреть матч чемпионата мира 23 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
23 ноября на чемпионате мира в Катаре стартует финалист прошлого турнира сборная Хорватии. «Шашечные» в первом туре группового этапа встретятся с Марокко на стадионе «Эль-Байт», аргентинец Фернандо Рапальини даст стартовый свисток в 13.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 12.45 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, Хорватия имеет больше шансов на победу: поставить на успех команды Златко Далича можно с коэффициентом 2.22, что составляет примерно 44% вероятности. Выигрыш марокканцев предложен с котировкой 3.80 (25%), ничья идет за меньше 3.20 (31%).
Ждете успешный старт финалиста прошлого ЧМ? Ставка в 1000 рублей на победу Хорватии при благополучном исходе принесет 2220 рублей.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча отражают примерно равные шансы команд на успех:
• выигрыш хорватов 1:0 идет за 5.70;
• ничья 1:1 — за 6.10;
• успех «атласских львов» 1:0 — за 8.00.
Аналитики не ждут большого количества забитых мячей: тотал больше 2.5 гола можно взять с приличной котировкой 2.36, ТМ 2.5 доступен за 1.66.
При этом в командах есть неплохие нападающие. В Хорватии выступают Мислав Оршич, Андрей Крамарич и другие, за Марокко — Хаким Зиеш, Юссеф Эн-Несири. Индивидуальной тотал «шашечных» больше 1.5 мяча можно оформить за 2.32, ИТМ2 (1.5) — за 1.61. Эти рынки на марокканцев предложены за 3.50 и 1.31 соответственно.
Шанс увидеть голы от обеих команд оценен в 2.06, обратный рынок доступен с котировкой 1.76.
Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу Марокко в один мяч или ничью можно взять за 2.03.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2