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Марокко — Хорватия: где смотреть матч чемпионата мира 23 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Марокко — Хорватия 23 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Лука Модрич в сборной Хорватии.
Фото Global Look Press

23 ноября на чемпионате мира в Катаре стартует финалист прошлого турнира сборная Хорватии. «Шашечные» в первом туре группового этапа встретятся с Марокко на стадионе «Эль-Байт», аргентинец Фернандо Рапальини даст стартовый свисток в 13.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 12.45 мск.

Чемпионат мира. Группа F
23 нояб, 13:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Марокко
Хорватия

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, Хорватия имеет больше шансов на победу: поставить на успех команды Златко Далича можно с коэффициентом 2.22, что составляет примерно 44% вероятности. Выигрыш марокканцев предложен с котировкой 3.80 (25%), ничья идет за меньше 3.20 (31%).

Ждете успешный старт финалиста прошлого ЧМ? Ставка в 1000 рублей на победу Хорватии при благополучном исходе принесет 2220 рублей.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча отражают примерно равные шансы команд на успех:

• выигрыш хорватов 1:0 идет за 5.70;

• ничья 1:1 — за 6.10;

• успех «атласских львов» 1:0 — за 8.00.

Аналитики не ждут большого количества забитых мячей: тотал больше 2.5 гола можно взять с приличной котировкой 2.36, ТМ 2.5 доступен за 1.66.

При этом в командах есть неплохие нападающие. В Хорватии выступают Мислав Оршич, Андрей Крамарич и другие, за Марокко — Хаким Зиеш, Юссеф Эн-Несири. Индивидуальной тотал «шашечных» больше 1.5 мяча можно оформить за 2.32, ИТМ2 (1.5) — за 1.61. Эти рынки на марокканцев предложены за 3.50 и 1.31 соответственно.

Лука Модрич. Модрич проводит последний крупный турнир со сборной. Игра против Марокко решит очень многое

Шанс увидеть голы от обеих команд оценен в 2.06, обратный рынок доступен с котировкой 1.76.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу Марокко в один мяч или ничью можно взять за 2.03.

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Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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Франция — Австралия: где смотреть матч чемпионата мира 22 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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