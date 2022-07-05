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Мария Боузкова — Онс Жабер: прогноз на матч Уимблдона 5 июля 2022 года

Прогноз на матч Уимблдона Мария Боузкова — Онс Жабер 5 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Онс Жабер.
Фото Global Look Press

5 июня главная фаворитка Уимблдона Онс Жабер постарается впервые в карьере пробиться в полуфинал турнира «Большого шлема». Ее соперницей станет чешка Мария Боузкова. Встреча начнется примерно в 17.30 по московскому времени. Ранее девушки на корте ни разу не сталкивались.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение второй ракетке мира. На победу Жабер доступен коэффициент 1.29, это примерно 77% вероятности исхода. На Боузкову котировка значительно выше — 3.60 (23%).

Ставка в 1000 рублей на успех чешской теннисистки в случае благоприятного для нее исхода принесет выигрыш в 3600 рублей и чистую прибыль в 2600 рублей.

Но если считаете такой вариант небезопасным, возьмите победу Марии с форой по геймам:

  • Ф1(+4.5) идет за 1.87, Ф2(-4.5) — за 1.93;

  • Ф1(+5.5) доступна за 1.46, Ф2(-5.5) — за 2.60.

Жабер во всех матчах турнира выиграла в двух сетах. Ее триумф со счетом 2-0 оценен котировкой 1.83.

При этом аналитики считают, что спортсменка из Туниса не затянет ни одну партию, поэтому на ТМ 20.5 гейма коэффициент 1.80, а на ТБ 20.5 — 2.00.

Тай-брейк в одном из сетов предложено взять за 3.60, конкретно в первой партии — за 6.30.

Необычный и опасный, но прибыльный вариант — ставка на то, что победительница завершит матч эйсом. Котировка на это событие — 11.0.

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Прогноз и ставка на матч Мария Боузкова — Онс Жабер

Боузкова на этом турнире оказалась грозой теннисисток из США — с первого по третий круг она поочередно выбила Коллинс, Ли и Риске. В четвертом справилась с недавней победительницей соревнований в немецком Бад Хомбурге — Каролин Гарсией. В целом набор соперниц приличный, однако их нельзя назвать топовыми и нереально играющими на траве, коей является Жабер.

Онс добралась туда, где должна быть в принципе на каждом крупном турнире. Теннисистка из Туниса играет очень активно и агрессивно, ее темп могут поддержать единицы в женском туре. Боузковой придется очень много передвигаться по корту, чтобы хоть как-то сдержать Жабер. В четвертьфинале после четырех игр сделать это будет тяжело.

Рекомендуемая ставка: победа Жабер и тотал меньше 20.5 гейма за 2.26.

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