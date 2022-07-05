Мария Боузкова — Онс Жабер: прогноз на матч Уимблдона 5 июля 2022 года
5 июня главная фаворитка Уимблдона Онс Жабер постарается впервые в карьере пробиться в полуфинал турнира «Большого шлема». Ее соперницей станет чешка Мария Боузкова. Встреча начнется примерно в 17.30 по московскому времени. Ранее девушки на корте ни разу не сталкивались.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение второй ракетке мира. На победу Жабер доступен коэффициент 1.29, это примерно 77% вероятности исхода. На Боузкову котировка значительно выше — 3.60 (23%).
Ставка в 1000 рублей на успех чешской теннисистки в случае благоприятного для нее исхода принесет выигрыш в 3600 рублей и чистую прибыль в 2600 рублей.
Но если считаете такой вариант небезопасным, возьмите победу Марии с форой по геймам:
Жабер во всех матчах турнира выиграла в двух сетах. Ее триумф со счетом 2-0 оценен котировкой 1.83.
При этом аналитики считают, что спортсменка из Туниса не затянет ни одну партию, поэтому на ТМ 20.5 гейма коэффициент 1.80, а на ТБ 20.5 — 2.00.
Тай-брейк в одном из сетов предложено взять за 3.60, конкретно в первой партии — за 6.30.
Необычный и опасный, но прибыльный вариант — ставка на то, что победительница завершит матч эйсом. Котировка на это событие — 11.0.
Прогноз и ставка на матч Мария Боузкова — Онс Жабер
Боузкова на этом турнире оказалась грозой теннисисток из США — с первого по третий круг она поочередно выбила Коллинс, Ли и Риске. В четвертом справилась с недавней победительницей соревнований в немецком Бад Хомбурге — Каролин Гарсией. В целом набор соперниц приличный, однако их нельзя назвать топовыми и нереально играющими на траве, коей является Жабер.
Онс добралась туда, где должна быть в принципе на каждом крупном турнире. Теннисистка из Туниса играет очень активно и агрессивно, ее темп могут поддержать единицы в женском туре. Боузковой придется очень много передвигаться по корту, чтобы хоть как-то сдержать Жабер. В четвертьфинале после четырех игр сделать это будет тяжело.
Рекомендуемая ставка: победа Жабер и тотал меньше 20.5 гейма за 2.26.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -