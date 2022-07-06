«Марибор» — «Шахтер» Солигорск: прогноз на матч Лиги чемпионов 6 июля 2022 года
«Шахтер» Солигорск ни разу в истории не выступал на групповом этапе Лиги чемпионов. Команда из Белоруссии второй сезон подряд начинает с 1-го квалификационного раунда турнира, где в этот раз встретится с «Марибором». «Фиолетовые» трижды пробивались в группу ЛЧ и первый матч с «Шахтером» проведут дома на стадионе «Людски врт». Стартовый свисток арбитра Анастасиоса Папапетру из Греции прозвучит 21.15 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безусловным фаворитом: коэффициент на успех «Марибора» — 1.75, около 55% вероятности. Шансы «Шахтера» оценены в 5.00 (19%) — это самый маловероятный исход встречи. На ничью предложена котировка 3.60 (26%).
Верите в успех гостей? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Шахтера» при благополучном исходе принесет 5000 рублей, чистый выигрыш составит 4000 рублей.
Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата матча не имеют ничего общего с победой гостей:
• успех «Марибора» 1:0 идет за 5.50;
• ничья 1:1 — за 6.60;
• победа хозяев 2:0 — за 6.80.
Команды — действующие чемпионы Словении и Беларуси. Для «Марибора» матчи с «Шахтером» станут первыми официальными в сезоне-2022/23. Вышэйная лига проводится по системе «весна—осень», поэтому «Шахтер» уже вовсю борется в чемпионате и Кубке.
«Марибор» — самая результативная команда своей страны в сезоне-2021/22: за 36 игр она забила 57 мячей, в среднем — 1.6 гола за матч. Поставить на индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно с коэффициентом 1.98, ИТМ1 (1.5) идет за 1.83. На «Шахтер» этот рынок предложен с котировками 4.20 и 1.23.
Вероятность того, что отличатся обе команды, аналитики оценили в 2.12, обратный рынок доступен за 1.72.
Прогноз и ставка на матч «Марибор» — «Шахтер» Солигорск
«Марибор» успешно провел прошедший сезон: выиграл чемпионат, но не пробился в групповой этап еврокубков. «Шахтер» тоже выиграл лигу, но в стартовавшем в марте сезоне выступает неубедительно. Команда из Солигорска идет только на шестой строчке, одержав за 12 туров всего шесть побед. «Марибор» заслуженно подходит к матчу в статусе фаворита и может воспользоваться унылой формой соперника.
Рекомендуемая ставка: победа «Марибора» и ТМ 3.5 за 2.15.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -