«Шахтер» Солигорск ни разу в истории не выступал на групповом этапе Лиги чемпионов. Команда из Белоруссии второй сезон подряд начинает с 1-го квалификационного раунда турнира, где в этот раз встретится с «Марибором». «Фиолетовые» трижды пробивались в группу ЛЧ и первый матч с «Шахтером» проведут дома на стадионе «Людски врт». Стартовый свисток арбитра Анастасиоса Папапетру из Греции прозвучит 21.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безусловным фаворитом: коэффициент на успех «Марибора» — 1.75, около 55% вероятности. Шансы «Шахтера» оценены в 5.00 (19%) — это самый маловероятный исход встречи. На ничью предложена котировка 3.60 (26%).

Верите в успех гостей? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Шахтера» при благополучном исходе принесет 5000 рублей, чистый выигрыш составит 4000 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата матча не имеют ничего общего с победой гостей:

• успех «Марибора» 1:0 идет за 5.50;

• ничья 1:1 — за 6.60;

• победа хозяев 2:0 — за 6.80.

Команды — действующие чемпионы Словении и Беларуси. Для «Марибора» матчи с «Шахтером» станут первыми официальными в сезоне-2022/23. Вышэйная лига проводится по системе «весна—осень», поэтому «Шахтер» уже вовсю борется в чемпионате и Кубке.

«Марибор» — самая результативная команда своей страны в сезоне-2021/22: за 36 игр она забила 57 мячей, в среднем — 1.6 гола за матч. Поставить на индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно с коэффициентом 1.98, ИТМ1 (1.5) идет за 1.83. На «Шахтер» этот рынок предложен с котировками 4.20 и 1.23.

Вероятность того, что отличатся обе команды, аналитики оценили в 2.12, обратный рынок доступен за 1.72.

П рогноз и ставка на матч «Марибор» — «Шахтер» Солигорск

«Марибор» успешно провел прошедший сезон: выиграл чемпионат, но не пробился в групповой этап еврокубков. «Шахтер» тоже выиграл лигу, но в стартовавшем в марте сезоне выступает неубедительно. Команда из Солигорска идет только на шестой строчке, одержав за 12 туров всего шесть побед. «Марибор» заслуженно подходит к матчу в статусе фаворита и может воспользоваться унылой формой соперника.

Рекомендуемая ставка: победа «Марибора» и ТМ 3.5 за 2.15.