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«Марибор» — «Шахтер» Солигорск: прогноз на матч Лиги чемпионов 6 июля 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Марибор» — «Шахтер» Солигорск 6 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Игроки «Марибора» в матче Лиги конференций с «Хаммарбю».
Фото Global Look Press

«Шахтер» Солигорск ни разу в истории не выступал на групповом этапе Лиги чемпионов. Команда из Белоруссии второй сезон подряд начинает с 1-го квалификационного раунда турнира, где в этот раз встретится с «Марибором». «Фиолетовые» трижды пробивались в группу ЛЧ и первый матч с «Шахтером» проведут дома на стадионе «Людски врт». Стартовый свисток арбитра Анастасиоса Папапетру из Греции прозвучит 21.15 мск.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
06 июл, 21:15. Ljudski vrt (Марибор)
Марибор
Шахтер С

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безусловным фаворитом: коэффициент на успех «Марибора» — 1.75, около 55% вероятности. Шансы «Шахтера» оценены в 5.00 (19%) — это самый маловероятный исход встречи. На ничью предложена котировка 3.60 (26%).

Верите в успех гостей? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Шахтера» при благополучном исходе принесет 5000 рублей, чистый выигрыш составит 4000 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата матча не имеют ничего общего с победой гостей:

• успех «Марибора» 1:0 идет за 5.50;

• ничья 1:1 — за 6.60;

• победа хозяев 2:0 — за 6.80.

Команды — действующие чемпионы Словении и Беларуси. Для «Марибора» матчи с «Шахтером» станут первыми официальными в сезоне-2022/23. Вышэйная лига проводится по системе «весна—осень», поэтому «Шахтер» уже вовсю борется в чемпионате и Кубке.

«Марибор» — самая результативная команда своей страны в сезоне-2021/22: за 36 игр она забила 57 мячей, в среднем — 1.6 гола за матч. Поставить на индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно с коэффициентом 1.98, ИТМ1 (1.5) идет за 1.83. На «Шахтер» этот рынок предложен с котировками 4.20 и 1.23.

Вероятность того, что отличатся обе команды, аналитики оценили в 2.12, обратный рынок доступен за 1.72.

Дамьян Бохар, &laquo;Марибор&raquo;. «Марибор» — «Шахтер Солигорск»: чемпиона Беларуси ждет участь «Спартака»

Прогноз и ставка на матч «Марибор» — «Шахтер» Солигорск

«Марибор» успешно провел прошедший сезон: выиграл чемпионат, но не пробился в групповой этап еврокубков. «Шахтер» тоже выиграл лигу, но в стартовавшем в марте сезоне выступает неубедительно. Команда из Солигорска идет только на шестой строчке, одержав за 12 туров всего шесть побед. «Марибор» заслуженно подходит к матчу в статусе фаворита и может воспользоваться унылой формой соперника.

Рекомендуемая ставка: победа «Марибора» и ТМ 3.5 за 2.15.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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