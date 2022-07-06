Эксперты оценили шансы чемпиона Беларуси выиграть первый матч сезона в Лиге чемпионов
Лучшая команда Беларуси — солигорский «Шахтер» — стартует в главном клубном турнире Европы двухраундовым противостоянием со словенским «Марибором». Первая игра состоится 6 июня на стадионе «Людски врт» и начнется в 21.15 по московскому времени. Обслужит ее греческий арбитр Анастасиос Папапетру.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу «Марибора» можно поставить с коэффициентом 2.05, это приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.20 (28%), успех гостей — 4.00 (24%).
Также уже сейчас можно выбрать команду, которая, по вашему мнению, пройдет в следующий раунд квалификации: триумф «Шахтера» по итогам двух встреч доступен за 2.20 (41%), «Марибора» — за 1.67 (59%).
В предстоящей игре, помимо рынка на победителя, есть возможность поставить на количество голов: тотал больше 2.5 идет за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.66.
На «обе забьют» котировка 2.04, на обратный исход — 1.78.
Если же вы считаете, что клуб из Беларуси выстоит и не проиграет в гостях, то такой вариант доступен за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -