Эксперты оценили шансы чемпиона Беларуси выиграть первый матч сезона в Лиге чемпионов

Лучшая команда Беларуси — солигорский «Шахтер» — стартует в главном клубном турнире Европы двухраундовым противостоянием со словенским «Марибором». Первая игра состоится 6 июня на стадионе «Людски врт» и начнется в 21.15 по московскому времени. Обслужит ее греческий арбитр Анастасиос Папапетру.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу «Марибора» можно поставить с коэффициентом 2.05, это приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.20 (28%), успех гостей — 4.00 (24%).

Также уже сейчас можно выбрать команду, которая, по вашему мнению, пройдет в следующий раунд квалификации: триумф «Шахтера» по итогам двух встреч доступен за 2.20 (41%), «Марибора» — за 1.67 (59%).

В предстоящей игре, помимо рынка на победителя, есть возможность поставить на количество голов: тотал больше 2.5 идет за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.66.

На «обе забьют» котировка 2.04, на обратный исход — 1.78.

Если же вы считаете, что клуб из Беларуси выстоит и не проиграет в гостях, то такой вариант доступен за 1.77.