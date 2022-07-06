Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

Эксперты оценили шансы чемпиона Беларуси выиграть первый матч сезона в Лиге чемпионов

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Марибор» в Лиге чемпионов.
Фото Global Look Press

Лучшая команда Беларуси — солигорский «Шахтер» — стартует в главном клубном турнире Европы двухраундовым противостоянием со словенским «Марибором». Первая игра состоится 6 июня на стадионе «Людски врт» и начнется в 21.15 по московскому времени. Обслужит ее греческий арбитр Анастасиос Папапетру.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
06 июл, 21:15. Ljudski vrt (Марибор)
Марибор
Шахтер С

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу «Марибора» можно поставить с коэффициентом 2.05, это приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.20 (28%), успех гостей — 4.00 (24%).

Также уже сейчас можно выбрать команду, которая, по вашему мнению, пройдет в следующий раунд квалификации: триумф «Шахтера» по итогам двух встреч доступен за 2.20 (41%), «Марибора» — за 1.67 (59%).

В предстоящей игре, помимо рынка на победителя, есть возможность поставить на количество голов: тотал больше 2.5 идет за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.66.

Дамьян Бохар, &laquo;Марибор&raquo;. «Марибор» — «Шахтер Солигорск»: чемпиона Беларуси ждет участь «Спартака»

На «обе забьют» котировка 2.04, на обратный исход — 1.78.

Если же вы считаете, что клуб из Беларуси выстоит и не проиграет в гостях, то такой вариант доступен за 1.77.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Марибор
ФК Шахтер (Солигорск)
0
Читайте также
Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?
Легенда! Как сын миллиардера Ротенберга стал чемпионом всего в футболе, хотя провел на поле 725 минут
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперты оценили шансы Черчесова удачно стартовать в Лиге чемпионов
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости