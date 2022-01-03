3 января в 21-м туре чемпионата Англии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 20.30. Трансляцию покажет сервис Okko.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «МЮ». На успех команды можно поставить с котировкой 1.58 — это примерно 65% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.30 (21%), а победа «Вулверхэмптона» есть в линии за 5.80 (14%).

Ф1(-1.5) идет за 2.65, а Ф2(+1.5) — за 1.49.

При ставке в 1000 рублей на победу «Вулверхэмптона» потенциальная выплата составит 5800 рублей.

Ставку «Вулверхэмптон» не проиграет» можно взять за 2.75.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.80. Удаление идет за 6.00. Удаление и пенальти возможны за 11.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.82. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.05.

— ТМ 0.5 — 11.0;

— Пенальти в первом тайме: да — 4.60;

— Точный счет: 6:1 — 100.