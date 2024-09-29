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«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: лондонцы не уступили «дьяволам» в трех матчах подряд

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 29 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).
Фото Getty Images

28 сентября «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм» в шестом туре чемпионата Англии. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 18.30 по московскому времени. Главный арбитр — Крис Кавана. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
29 сент, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Тоттенхэм

Аналитики букмекеров склоняются к победе хозяев: на «красных дьяволов» предложили котировку 2.32, это около 39% вероятности. Успех «Тоттенхэма» оценили в 2.85 (35%). Ничью — в 3.85 (26%).

Тотал больше трех мячей можно взять за 1.61, ТМ 3 — за 2.23. Обмен голами дали с коэффициентом 1.38, обратная опция доступна за 2.85.

Выигрыш «МЮ» с форой (0) идет за 1.71. Этот же рынок на «шпор» ждет вас за 2.09.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 7.20.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»

Парни Энджа Постекоглу допустили всего две осечки на старте — уступили «Ньюкаслу» (1:2) и «Арсеналу» (0:1). Также «Тоттенхэм» замыкает пятерку самых результативных клубов АПЛ с девятью голами. В минувшем сезоне лондонцы увезли с «Олд Траффорд» ничью (2:2) и продлили отрезок без поражений против «дьяволов» до трех встреч. Команда Эрика тен Хага по-прежнему не блещет стабильностью и в прошлом туре не справилась с «Кристал Пэлас» (0:0). Так что «шпоры» имеют все шансы продлить серию.

Рекомендуемая ставка: «Тоттенхэм» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.84.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
12
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 3 : 1
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 2 : 0
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 0 : 2
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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