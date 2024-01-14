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«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 14 января 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 14 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Тоттенхэм».
Фото Global Look Press

14 января «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм» в 21-м туре чемпионата Англии. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Джон Брукс. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
14 янв, 19:30. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Тоттенхэм

Аналитики букмекеров склоняются к победе хозяев: на «красных дьяволов» предложили котировку 2.16, это около 42% вероятности. Успех «Тоттенхэма» оценили коэффициентом 3.05 (33%). На «мирный» результат — 3.94 (25%).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.40, ТМ 2.5 — за 2.74. Обмен голами дали за 1.39, обратная опция доступна за 2.92.

В первом круге лондонцы выиграли всухую (2:0). Если верите, что «шпоры» снова не пропустят, вас ждет рынок за 5.76.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 7.75.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»

Манкунианцы ворвались в 2024-й с гостевой победой над «Уиганом» в Кубке Англии (2:0). Однако декабрь провели далеко не выдающимся образом: из восьми встреч в АПЛ и ЛЧ выиграли всего две. Парни Ангелоса Постекоглу чувствуют себя куда лучше — за пять предыдущих туров премьер-лиги добыли четыре триумфа с общим счетом 11:3, а в начале недели одолели «Бернли» в Кубке (1:0). Вряд ли нестабильные «дьяволы» прервут беспроигрышную серию лондонцев. Тем более что первом круге «шпоры» прихлопнули коллектив Эрика тен Хага всухую (2:0).

Рекомендуемая ставка: «Тоттенхэм» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.98.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Василий Уткин спрогнозировал победу «Реала» над «Барселоной» в Суперкубке Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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