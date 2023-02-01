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«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч Кубка лиги 1 февраля 2023 года

Прогноз на матч Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» 1 февраля 2023 года
Артем Белинин
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Игроки «МЮ» отмечают гол Маркуса Рэшфорда.
Фото Global Look Press

1 февраля в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд», прямая трансляция для России не предусмотрена. Первый полуфинал завершился со счетом 3:0 в пользу «МЮ».

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
01 февр, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на них можно за 1.43, это примерно 68% вероятности. Ничью оценили в 4.90 (20%), успех «лесников» — в 8.30 (12%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4900 рублей.

Если считаете, что «Ноттингем» сделал выводы из первой встречи и не проиграет во второй, оформите ставку за 3.00.

После 0:3 в первом матче выход в финал для «Ноттингема» — настоящее чудо. Котировка на него соответствующая — 50.0.

Улучшить котировку на победу «МЮ» или добавить шансов гостям можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.66, Ф2(+1) — за 2.30.

В первом матче прошел «верх» по голам, эксперты ждут того же и во второй встрече — ТБ 2.5 мяча они оценили в 1.78.

Вариант «обе забьют» предложен за 2.02, обратный исход — за 1.79.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «МЮ» за 6.90.

Бруну Фернандеш. «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: неудержимые Рэшфорд и Бруну вновь не заметят соперника

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»

«Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» в первом матче уже все показали. «Дьяволы» продемонстрировали чудесную атаку, «лесники» — безнадежную оборону. В целом у гостей дела с защитой не очень — в последних 20 матчах они пропустили 36 мячей. А вот противостоять им будет Маркус Рэшфорд, у которого уже десять голов после чемпионата мира. Так что «МЮ» должен победить, и победить крупно.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.71.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
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«Бетис» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 1 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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