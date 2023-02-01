1 февраля в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд», прямая трансляция для России не предусмотрена. Первый полуфинал завершился со счетом 3:0 в пользу «МЮ».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на них можно за 1.43, это примерно 68% вероятности. Ничью оценили в 4.90 (20%), успех «лесников» — в 8.30 (12%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4900 рублей.

Если считаете, что «Ноттингем» сделал выводы из первой встречи и не проиграет во второй, оформите ставку за 3.00.

После 0:3 в первом матче выход в финал для «Ноттингема» — настоящее чудо. Котировка на него соответствующая — 50.0.

Улучшить котировку на победу «МЮ» или добавить шансов гостям можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.66, Ф2(+1) — за 2.30.

В первом матче прошел «верх» по голам, эксперты ждут того же и во второй встрече — ТБ 2.5 мяча они оценили в 1.78.

Вариант «обе забьют» предложен за 2.02, обратный исход — за 1.79.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «МЮ» за 6.90.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»

«Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» в первом матче уже все показали. «Дьяволы» продемонстрировали чудесную атаку, «лесники» — безнадежную оборону. В целом у гостей дела с защитой не очень — в последних 20 матчах они пропустили 36 мячей. А вот противостоять им будет Маркус Рэшфорд, у которого уже десять голов после чемпионата мира. Так что «МЮ» должен победить, и победить крупно.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.71.