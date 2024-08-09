«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Адамян не ждет разгрома в дерби

10 августа «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» встретятся в Суперкубке Англии. Дерби пройдет на стадионе «Уэмбли» и начнется в 17:00 мск. Известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян дал прогноз на финал.

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» ни разу не проиграли в Суперкубке Англии и завоевали 21 трофей. Летом они усилились защитником Лени Йоро и нападающим Джошуа Зиркзее, сохранили главного тренера Эрика тен Хага, а его штаб пополнил легендарный экс-форвард Руд ван Нистелрой. В товарищеских матчах МЮ уступил «Русенборгу» (0:1), «Арсеналу» (1:2) и «Ливерпулю» (0:3), обыграл «Рейнджерс» (2:0) и «Бетис» (3:2). Маркус Рэшфорд совершил три (1+2) результативных действия в трех последних матчах. Основным вратарем остается Андре Онана, пропустивший пять мячей за три игры. Проваливший прошлый сезон Рэшфорд забил гол в ворота «Сити» в позапрошлой очной встрече в марте. В лазарете «Юнайтед» находятся защитники Лени Йоро, Тирелл Маласия и Уильям Фиш, а также нападающий Расмус Хейлунд. Под вопросом остается участие Харри Магуайра, Виктора Линделефа и Джонни Эванса.

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В какой форме «Манчестер Сити»

«Горожане» проиграли три последних Суперкубка Англии, а еще уступили «Юнайтед» (1:2) в финале Кубка Англии в мае. На предсезонке Хосеп Гвардиола использовал многих дублеров и резервистов и остался ими доволен. «Сити» проиграл три из четырех матчей «Селтику» (3:4), «Милану» (2:3) и «Барселоне» (2:2, по пенальти 1:4), а победил только «Челси» (4:2). Эрлин Холанн наколотил пять голов, а его соотечественник Оскар Бобб поучаствовал в пяти (2+3) взятиях ворот. Из клуба в «Атлетико» уходит Хулиан Альварес, а из «Труа» пришел бразильский вингер Савио, который в прошлом сезоне выступал за «Жирону». В первом матче сезона ворота чемпионов АПЛ будет защищать Штефан Ортега, ставший основным из-за травмы Эдерсона. На «Уэмбли» могут также не сыграть защитник Исса Каборе и хавбек Родри.

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

«Юнайтед» победил «Сити» (2:1) в финале прошлого Кубка Англии, а перед этим трижды проиграл соседям (1:2, 0:3, 1:3).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 10 августа

«Гвардиола и тен Хаг поэкспериментировали с составами в товарищеских матчах, в которых обе команды много забили и пропустили. В Суперкубке оба тренера постараются поберечь своих футболистов, чтобы начать сезон без потерь. У «Сити» более организованная оборона и куда больше вариантов розыгрыша и реализации атак, чем у «Юнайтед». «Красных дьяволов» преследует одна проблема за другой, поэтому в первом матче сезона они проиграют своим соседям в основное время. «Горожане» выиграли два из трех прошлых официальных матчей в один или два мяча, и такого же исхода ждем от игры на «Уэмбли», — заключил Адамян.

В букмекерской компании FONBET условие «победа «Сити» в один или два мяча» можно взять за 2.25.

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