«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Адамян не ждет разгрома в дерби
10 августа «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» встретятся в Суперкубке Англии. Дерби пройдет на стадионе «Уэмбли» и начнется в 17:00 мск. Известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян дал прогноз на финал.
В какой форме «Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» ни разу не проиграли в Суперкубке Англии и завоевали 21 трофей. Летом они усилились защитником Лени Йоро и нападающим Джошуа Зиркзее, сохранили главного тренера Эрика тен Хага, а его штаб пополнил легендарный экс-форвард Руд ван Нистелрой. В товарищеских матчах МЮ уступил «Русенборгу» (0:1), «Арсеналу» (1:2) и «Ливерпулю» (0:3), обыграл «Рейнджерс» (2:0) и «Бетис» (3:2). Маркус Рэшфорд совершил три (1+2) результативных действия в трех последних матчах. Основным вратарем остается Андре Онана, пропустивший пять мячей за три игры. Проваливший прошлый сезон Рэшфорд забил гол в ворота «Сити» в позапрошлой очной встрече в марте. В лазарете «Юнайтед» находятся защитники Лени Йоро, Тирелл Маласия и Уильям Фиш, а также нападающий Расмус Хейлунд. Под вопросом остается участие Харри Магуайра, Виктора Линделефа и Джонни Эванса.
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В какой форме «Манчестер Сити»
«Горожане» проиграли три последних Суперкубка Англии, а еще уступили «Юнайтед» (1:2) в финале Кубка Англии в мае. На предсезонке Хосеп Гвардиола использовал многих дублеров и резервистов и остался ими доволен. «Сити» проиграл три из четырех матчей «Селтику» (3:4), «Милану» (2:3) и «Барселоне» (2:2, по пенальти 1:4), а победил только «Челси» (4:2). Эрлин Холанн наколотил пять голов, а его соотечественник Оскар Бобб поучаствовал в пяти (2+3) взятиях ворот. Из клуба в «Атлетико» уходит Хулиан Альварес, а из «Труа» пришел бразильский вингер Савио, который в прошлом сезоне выступал за «Жирону». В первом матче сезона ворота чемпионов АПЛ будет защищать Штефан Ортега, ставший основным из-за травмы Эдерсона. На «Уэмбли» могут также не сыграть защитник Исса Каборе и хавбек Родри.
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч
«Юнайтед» победил «Сити» (2:1) в финале прошлого Кубка Англии, а перед этим трижды проиграл соседям (1:2, 0:3, 1:3).
Прогноз Карена Адамяна на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 10 августа
«Гвардиола и тен Хаг поэкспериментировали с составами в товарищеских матчах, в которых обе команды много забили и пропустили. В Суперкубке оба тренера постараются поберечь своих футболистов, чтобы начать сезон без потерь. У «Сити» более организованная оборона и куда больше вариантов розыгрыша и реализации атак, чем у «Юнайтед». «Красных дьяволов» преследует одна проблема за другой, поэтому в первом матче сезона они проиграют своим соседям в основное время. «Горожане» выиграли два из трех прошлых официальных матчей в один или два мяча, и такого же исхода ждем от игры на «Уэмбли», — заключил Адамян.
В букмекерской компании FONBET условие «победа «Сити» в один или два мяча» можно взять за 2.25.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
8
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
12
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0