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Сегодня, 19:15

Эксперты оценили шансы Тен Хага выиграть первый матч во главе «Манчестер Юнайтед»

Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Игроки «Ливерпуля» в Таиланде.
Фото Сайт ФК «Ливерпуль».

12 июля состоится пускай и товарищеское, но все же вечное английское дерби — «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем». Оба клуба сейчас в выездном турне в Таиланде — там же состоится игра. Свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени на стадионе «Раджамангала» в Бангкоке. Прямой трансляции в России не будет.

Товарищеские матчи. Клубы.
12 июл, 16:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в коллектив Юргена Клоппа. Поставить на победу красных можно за 1.83, это примерно 54% вероятности. Успех «красных дьяволов» оценивается котировкой 3.70 (27%), ничья — 3.80 (19%).

Поставить на то, что номинальные хозяева не проиграют, можно за 1.90.

В прошлом сезоне «дьяволы» пропустили в двух матчах против «Ливерпуля» девять безответных мячей. Если верите, что манкунианцы соберутся и забьют в ответ, — поставьте на «обе забьют» за 1.43.

Криштиану Роналду, &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: победят ли манкунианцы без бунтующего Роналду?

«Верх» в прошлом сезоне проходил оба раза, пускай и за счет команды Клоппа. Взять тотал больше 3.5 мяча можно за 2.10, обратный исход — за 1.69.

Три наиболее вероятных точных счета печальны для «Манчестер Юнайтед»:

• 1:1 — за 8.10;

• 1:2 — за 8.10;

• 0:1 — за 11.0.

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ФК Манчестер Юнайтед
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2
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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