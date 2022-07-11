Эксперты оценили шансы Тен Хага выиграть первый матч во главе «Манчестер Юнайтед»
12 июля состоится пускай и товарищеское, но все же вечное английское дерби — «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем». Оба клуба сейчас в выездном турне в Таиланде — там же состоится игра. Свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени на стадионе «Раджамангала» в Бангкоке. Прямой трансляции в России не будет.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в коллектив Юргена Клоппа. Поставить на победу красных можно за 1.83, это примерно 54% вероятности. Успех «красных дьяволов» оценивается котировкой 3.70 (27%), ничья — 3.80 (19%).
Поставить на то, что номинальные хозяева не проиграют, можно за 1.90.
В прошлом сезоне «дьяволы» пропустили в двух матчах против «Ливерпуля» девять безответных мячей. Если верите, что манкунианцы соберутся и забьют в ответ, — поставьте на «обе забьют» за 1.43.
«Верх» в прошлом сезоне проходил оба раза, пускай и за счет команды Клоппа. Взять тотал больше 3.5 мяча можно за 2.10, обратный исход — за 1.69.
Три наиболее вероятных точных счета печальны для «Манчестер Юнайтед»:
• 1:1 — за 8.10;
• 1:2 — за 8.10;
• 0:1 — за 11.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -