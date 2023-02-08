«Манчестер Юнайтед» — «Лидс»: прогноз на матч АПЛ 8 февраля 2023 года
8 февраля «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче восьмого тура АПЛ сыграет с «Лидсом». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России трансляции игр чемпионата Англии недоступны. Рассудит команды арбитр Саймон Хупер.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «МЮ» фаворитом встречи. На победу манкунианцев можно поставить с коэффициентом 1.49, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех «Лидса» — за 6.40 (12%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 6400 рублей, а чистая прибыль составит 5400 рублей.
«Лидс» не проиграл «МЮ» в четырех из 10 последних официальных матчах. Вариант Х2 идет за 2.75.
Считаете, что гости если и проиграют, то некрупно? Ф2(+1.5) доступна за 1.62, Ф1(-1.5) в таком случае — 2.30.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.33.
Обмен голами предложен с котировкой 1.74, противоположный результат — за 2.10.
Маркус Рэшфорд — самый результативный форвард Англии после паузы на чемпионат мира. В 13 матчах во всех турнирах он забил 11 мячей. На гол в его исполнении можно поставить за 2.10. На точный удар Ваута Вегхорста — 2.30.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «МЮ» за 7.60.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс»
«Манчестер Юнайтед» восхитителен после ЧМ: выиграл 11 из 13 матчей во всех турнирах, а очки потерял только с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Арсеналом» (2:3) в АПЛ. На этом отрезке «красные дьяволы» забили 30 мячей — 2.3 в среднем за игру.
«Лидс» и близко не может похвастаться такими результатами: у него только две победы в девяти последних встречах при трех поражениях и четырех ничьих. В прошедшие выходные «павлины» проиграли «Ноттингему» (0:1), который в трех играх с «МЮ» пропустил восемь мячей.
Клуб из графства Уэст-Йоркшир, как и «Форест», неважно играет в обороне — в 20 играх АПЛ у него в пассиве 34 гола (1.7 за 90 минут). В прошлом сезоне не такой бодрый «МЮ» забил в двух играх с «Лидсом» десять мячей (4:2 и 5:1). Сейчас стоит ждать еще одной крупной победы манкунианцев.
Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.76.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2