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«Манчестер Юнайтед» — «Лидс»: прогноз на матч АПЛ 8 февраля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» 8 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Игроки «МЮ» празднуют гол.
Фото Global Look Press

8 февраля «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче восьмого тура АПЛ сыграет с «Лидсом». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России трансляции игр чемпионата Англии недоступны. Рассудит команды арбитр Саймон Хупер.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
08 февр, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Лидс

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «МЮ» фаворитом встречи. На победу манкунианцев можно поставить с коэффициентом 1.49, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех «Лидса» — за 6.40 (12%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 6400 рублей, а чистая прибыль составит 5400 рублей.

«Лидс» не проиграл «МЮ» в четырех из 10 последних официальных матчах. Вариант Х2 идет за 2.75.

Считаете, что гости если и проиграют, то некрупно? Ф2(+1.5) доступна за 1.62, Ф1(-1.5) в таком случае — 2.30.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.33.

Обмен голами предложен с котировкой 1.74, противоположный результат — за 2.10.

Маркус Рэшфорд — самый результативный форвард Англии после паузы на чемпионат мира. В 13 матчах во всех турнирах он забил 11 мячей. На гол в его исполнении можно поставить за 2.10. На точный удар Ваута Вегхорста — 2.30.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «МЮ» за 7.60.

Игроки &laquo;МЮ&raquo; Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и&nbsp;Бруну Фернандеш в&nbsp;матче АПЛ с &laquo;Ноттингемом&raquo;. «Манчестер Юнайтед» — «Лидс»: Рэшфорд и Бруну продолжат нервировать «Арсенал»

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс»

«Манчестер Юнайтед» восхитителен после ЧМ: выиграл 11 из 13 матчей во всех турнирах, а очки потерял только с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Арсеналом» (2:3) в АПЛ. На этом отрезке «красные дьяволы» забили 30 мячей — 2.3 в среднем за игру.

«Лидс» и близко не может похвастаться такими результатами: у него только две победы в девяти последних встречах при трех поражениях и четырех ничьих. В прошедшие выходные «павлины» проиграли «Ноттингему» (0:1), который в трех играх с «МЮ» пропустил восемь мячей.

Клуб из графства Уэст-Йоркшир, как и «Форест», неважно играет в обороне — в 20 играх АПЛ у него в пассиве 34 гола (1.7 за 90 минут). В прошлом сезоне не такой бодрый «МЮ» забил в двух играх с «Лидсом» десять мячей (4:2 и 5:1). Сейчас стоит ждать еще одной крупной победы манкунианцев.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.76.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лидс
ФК Манчестер Юнайтед
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«Аль-Ахли» — «Реал»: прогноз на матч Клубного ЧМ 8 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Краснодар

 6
И К Ж
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 16 1 3
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 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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