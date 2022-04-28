28 апреля 2022 года в чемпионате Англии состоится суперматч — «МЮ» примет на «Олд Траффорд» «Челси». Встреча 20-го тура начнется в 21.45 по московскому времени, обслужит ее известный британский арбитр Майк Дин.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Челси» фаворитом игры. На победу команды Томаса Тухеля можно поставить с коэффициентом 2.26, это 44% вероятности исхода. У «МЮ» шансы на успех чуть меньше — 3.10 и 32%. На ничью доступна котировка 3.70 (24%).

Три последние встречи между командами завершились вничью. Если считаете, что тенденция сохранится, с 1 000 рублей на «мирном» исходе можно заработать 3 700 рублей.

С 23 февраля «МЮ» победил всего два раза и потерпел пять поражений в десяти матчах. Статистика неприятная, но очень уж хорош коэффициент на то, что манкунианцы не проиграют — 1.68.

Любите страховаться по-крупному? Ф1(+1.5) доступна за крошечные 1.21. В то же время экстремалы могут взять Ф2(-1.5) за 4.40.

Очень перспективной выглядит ставка на тотал: нацеленность на ворота Роналду и пробивная мощь Лукаку помогут командам забить три и более гола, коэффициент — 1.85.

Наиболее вероятный итоговый счет, по мнению аналитиков, — 1:1 (коэффициент — 6.60). Далее в порядке возрастания котировок идут 0:1 — за 8.10 и 1:0 — 9.80.

Прогноз и ставка на матч «МЮ» — «Челси»

«Манчестер Юнайтед» — самый проблемный клуб АПЛ прямо сейчас. У манкунианцев не идет игра, результаты скатились, в команде и в руководстве периодически вспыхивают конфликты. «Челси» тоже испытывает трудности, но они далеко не такие глобальные, как у соперника по предстоящему матчу. Поэтому если и выбирать между командами, то ставить нужно на синих.

Рекомендуемая ставка: победа «Челси» с форой (0) за 1.66.