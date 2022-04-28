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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 28 апреля 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 28 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Тимо Вернер («Челси»).
Фото Global Look Press

28 апреля 2022 года в чемпионате Англии состоится суперматч — «МЮ» примет на «Олд Траффорд» «Челси». Встреча 20-го тура начнется в 21.45 по московскому времени, обслужит ее известный британский арбитр Майк Дин.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
28 апр, 21:45. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Челси

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Челси» фаворитом игры. На победу команды Томаса Тухеля можно поставить с коэффициентом 2.26, это 44% вероятности исхода. У «МЮ» шансы на успех чуть меньше — 3.10 и 32%. На ничью доступна котировка 3.70 (24%).

Три последние встречи между командами завершились вничью. Если считаете, что тенденция сохранится, с 1 000 рублей на «мирном» исходе можно заработать 3 700 рублей.

С 23 февраля «МЮ» победил всего два раза и потерпел пять поражений в десяти матчах. Статистика неприятная, но очень уж хорош коэффициент на то, что манкунианцы не проиграют — 1.68.

Любите страховаться по-крупному? Ф1(+1.5) доступна за крошечные 1.21. В то же время экстремалы могут взять Ф2(-1.5) за 4.40.

Очень перспективной выглядит ставка на тотал: нацеленность на ворота Роналду и пробивная мощь Лукаку помогут командам забить три и более гола, коэффициент — 1.85.

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Наиболее вероятный итоговый счет, по мнению аналитиков, — 1:1 (коэффициент — 6.60). Далее в порядке возрастания котировок идут 0:1 — за 8.10 и 1:0 — 9.80.

Прогноз и ставка на матч «МЮ» — «Челси»

«Манчестер Юнайтед» — самый проблемный клуб АПЛ прямо сейчас. У манкунианцев не идет игра, результаты скатились, в команде и в руководстве периодически вспыхивают конфликты. «Челси» тоже испытывает трудности, но они далеко не такие глобальные, как у соперника по предстоящему матчу. Поэтому если и выбирать между командами, то ставить нужно на синих.

Рекомендуемая ставка: победа «Челси» с форой (0) за 1.66.

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1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
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Зенит – Локомотив
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