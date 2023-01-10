10 января «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка лиги встретится с командой из третьего дивизиона — «Чарльтоном». Команды сойдутся на стадионе «Олд Траффорд», арбитр Джарред Джиллетт даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России не показывают игры Кубка лиги.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу «красных дьяволов» в основное время можно за 1.14, вероятность — примерно 86%. Ничья предложена с котировкой 10.5 (9%), коэффициент на победу гостей — 19.0 (5%).

Считаете, что команды не определят сильнейшего за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 10 500 рублей.

Поставить на проход манкунианцев в следующий раунд можно за 1.08, этот рынок на гостей предложен за 8.90.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают огромное преимущество хозяев:

• победа «МЮ» 4:0 идет за 5.60;

• 3:0 — за 7.10;

• успех 2:0 — за 7.50.

Команды в последний раз встречались в 2007 году — тогда «Чарльтон» еще играл в АПЛ, но без шансов проиграл (0:2). Победная серия «Манчестера» в матчах с «эддикс» длится уже 10 матчей. Поставить на то, что в предстоящей игре гости наконец не уступят, можно с коэффициентом 6.30.

Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 3.5 мяча доступен за 1.77, ТМ 3.5 — за 2.12.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.96, «обе забьют — нет» идет за 1.84.

Прогноз и ставка на матч Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Чарльтон» 10 января 2023 года

«Ман Юнайтед» неплохо вернулся после паузы на чемпионат мира: выиграл в пяти матчах подряд, в которых пропустил лишь один мяч. За эти пять игр манкунианцы лишь однажды забили один гол за 90 минут, а в трех встречах оформили по три мяча. Команда Эрика тен Хага много забивает и почти не пропускает. «Чарльтон» же находится на совершенно другом уровне: команда выступает в третьем дивизионе и даже не борется за повышение.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.54.