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«Манчестер Юнайтед» — «Чарльтон»: прогноз на матч Кубка лиги 10 января 2023 года

Прогноз на матч Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Чарльтон» 10 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press

10 января «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка лиги встретится с командой из третьего дивизиона — «Чарльтоном». Команды сойдутся на стадионе «Олд Траффорд», арбитр Джарред Джиллетт даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России не показывают игры Кубка лиги.

Англия. Кубок лиги. 1/4 финала
10 янв, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Чарльтон Атлетик

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу «красных дьяволов» в основное время можно за 1.14, вероятность — примерно 86%. Ничья предложена с котировкой 10.5 (9%), коэффициент на победу гостей — 19.0 (5%).

Считаете, что команды не определят сильнейшего за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 10 500 рублей.

Поставить на проход манкунианцев в следующий раунд можно за 1.08, этот рынок на гостей предложен за 8.90.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают огромное преимущество хозяев:

• победа «МЮ» 4:0 идет за 5.60;

• 3:0 — за 7.10;

• успех 2:0 — за 7.50.

Команды в последний раз встречались в 2007 году — тогда «Чарльтон» еще играл в АПЛ, но без шансов проиграл (0:2). Победная серия «Манчестера» в матчах с «эддикс» длится уже 10 матчей. Поставить на то, что в предстоящей игре гости наконец не уступят, можно с коэффициентом 6.30.

Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 3.5 мяча доступен за 1.77, ТМ 3.5 — за 2.12.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.96, «обе забьют — нет» идет за 1.84.

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Прогноз и ставка на матч Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Чарльтон» 10 января 2023 года

«Ман Юнайтед» неплохо вернулся после паузы на чемпионат мира: выиграл в пяти матчах подряд, в которых пропустил лишь один мяч. За эти пять игр манкунианцы лишь однажды забили один гол за 90 минут, а в трех встречах оформили по три мяча. Команда Эрика тен Хага много забивает и почти не пропускает. «Чарльтон» же находится на совершенно другом уровне: команда выступает в третьем дивизионе и даже не борется за повышение.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.54.

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СКА — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 10 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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