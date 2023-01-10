«Манчестер Юнайтед» — «Чарльтон»: прогноз на матч Кубка лиги 10 января 2023 года
10 января «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка лиги встретится с командой из третьего дивизиона — «Чарльтоном». Команды сойдутся на стадионе «Олд Траффорд», арбитр Джарред Джиллетт даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России не показывают игры Кубка лиги.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу «красных дьяволов» в основное время можно за 1.14, вероятность — примерно 86%. Ничья предложена с котировкой 10.5 (9%), коэффициент на победу гостей — 19.0 (5%).
Считаете, что команды не определят сильнейшего за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 10 500 рублей.
Поставить на проход манкунианцев в следующий раунд можно за 1.08, этот рынок на гостей предложен за 8.90.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают огромное преимущество хозяев:
• победа «МЮ» 4:0 идет за 5.60;
• 3:0 — за 7.10;
• успех 2:0 — за 7.50.
Команды в последний раз встречались в 2007 году — тогда «Чарльтон» еще играл в АПЛ, но без шансов проиграл (0:2). Победная серия «Манчестера» в матчах с «эддикс» длится уже 10 матчей. Поставить на то, что в предстоящей игре гости наконец не уступят, можно с коэффициентом 6.30.
Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 3.5 мяча доступен за 1.77, ТМ 3.5 — за 2.12.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.96, «обе забьют — нет» идет за 1.84.
Прогноз и ставка на матч Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Чарльтон» 10 января 2023 года
«Ман Юнайтед» неплохо вернулся после паузы на чемпионат мира: выиграл в пяти матчах подряд, в которых пропустил лишь один мяч. За эти пять игр манкунианцы лишь однажды забили один гол за 90 минут, а в трех встречах оформили по три мяча. Команда Эрика тен Хага много забивает и почти не пропускает. «Чарльтон» же находится на совершенно другом уровне: команда выступает в третьем дивизионе и даже не борется за повышение.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.54.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2