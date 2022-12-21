«Манчестер Юнайтед» — «Бернли»: прогноз на матч Кубка лиги 21 декабря 2022 года
Клубный футбол быстро вернулся после завершения чемпионата мира. 21 декабря в матче 1/8 финала Кубка лиги встретятся английские «Манчестер Юнайтед» и «Бернли». Игра пройдет на стадионе манкунианцев «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр матча — Грэм Скотт. В России трансляция встречи недоступна.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «красных дьяволов» огромными фаворитами: поставить на победу «МЮ» в основное время можно с коэффициентом 1.44, что составляет примерно 68% вероятности. Успех гостей доступен за 7.20 (13%), ничья идет за 4.90 (19%).
Считаете, что команды не выявят победителя за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 4900 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча включили только победы хозяев:
• 2:0 идет за 7.00;
• успех 1:0 — за 7.50;
• 2:1 — за 7.90.
Аналитики ждут яркий матч: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.28. Правда, команды нечасто играют друг с другом результативно: за 10 последних игр лишь четыре раза преодолели отметку в три гола на двоих.
Вероятность того, что отличатся обе команды, оценена в 1.84, «обе забьют — нет» идет за 1.96.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бернли» 21 декабря 2022 года
«Красные дьяволы» вряд ли подойдут к матчу в хорошей форме: большинство важных игроков команды только что приехали с чемпионата мира, в том числе игравшие в финале — Рафаэль Варан и Лисандро Мартинес. Кроме них в Катаре выступали Кристиан Эриксен, Фред, Каземиро, Антони, Маркус Рэшфорд и другие игрок основного состава «МЮ».
Скорее всего, манкунианцы сыграют кубковый матч совсем не основным составом, что оставит шансы «Бернли» на конкурентную игру. Тем более что бордовые находятся в классной форме: выиграли четыре последних матча — в том числе дважды уже в декабре, а за весь сезон проиграли лишь два раза.
Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2