Прогнозы на спорт
Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Манчестер Юнайтед» — «Бернли»: прогноз на матч Кубка лиги 21 декабря 2022 года

Прогноз на матч Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Бернли» 21 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press

Клубный футбол быстро вернулся после завершения чемпионата мира. 21 декабря в матче 1/8 финала Кубка лиги встретятся английские «Манчестер Юнайтед» и «Бернли». Игра пройдет на стадионе манкунианцев «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр матча — Грэм Скотт. В России трансляция встречи недоступна.

Англия. Кубок лиги. 1/8 финала
21 дек, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Бернли

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «красных дьяволов» огромными фаворитами: поставить на победу «МЮ» в основное время можно с коэффициентом 1.44, что составляет примерно 68% вероятности. Успех гостей доступен за 7.20 (13%), ничья идет за 4.90 (19%).

Считаете, что команды не выявят победителя за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 4900 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча включили только победы хозяев:

• 2:0 идет за 7.00;

• успех 1:0 — за 7.50;

• 2:1 — за 7.90.

Аналитики ждут яркий матч: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.28. Правда, команды нечасто играют друг с другом результативно: за 10 последних игр лишь четыре раза преодолели отметку в три гола на двоих.

Вероятность того, что отличатся обе команды, оценена в 1.84, «обе забьют — нет» идет за 1.96.

Криштиану Роналду. «МЮ» — «Бернли»: изгнание Роналду не поможет манкунианцам в первом матче после ЧМ

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бернли» 21 декабря 2022 года

«Красные дьяволы» вряд ли подойдут к матчу в хорошей форме: большинство важных игроков команды только что приехали с чемпионата мира, в том числе игравшие в финале — Рафаэль Варан и Лисандро Мартинес. Кроме них в Катаре выступали Кристиан Эриксен, Фред, Каземиро, Антони, Маркус Рэшфорд и другие игрок основного состава «МЮ».

Скорее всего, манкунианцы сыграют кубковый матч совсем не основным составом, что оставит шансы «Бернли» на конкурентную игру. Тем более что бордовые находятся в классной форме: выиграли четыре последних матча — в том числе дважды уже в декабре, а за весь сезон проиграли лишь два раза.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.71.

0
Читайте также
Пирс Морган: «Вопросы о величайшем футболисте в истории сняты. Это Роналду»
Чемпионат рекордов? От кого стоит ждать самых высоких баллов на первенстве страны
Названа стоимость нового кроссовера «Москвич 3»
Юрист сообщил об отсутствии необходимости отправлять показатели счетчиков
Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сиэтл» — «Сент-Луис»: прогноз на матч НХЛ 21 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости