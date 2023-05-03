«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ 4 мая 2023 года
4 мая «Вест Хэм» приедет в гости к «Манчестер Сити». Перенесенная встреча 28-го тура чемпионата Англии пройдет на стадионе «Этихад». Арбитр Джон Брукс даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.
Букмекерская компания Olimpbet назвала фаворитом «горожан». На их триумф предложен невысокий коэффициент 1.22, что соответствует 80% вероятности результата. Ничья оценена в 7.38 (13%), а победа гостей — в нереалистичные 13.0 (7%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 7380 рублей, если «Сити» захочет слить титул «Арсеналу» и не обыграет «Вест Хэм».
«Молотки» не уступили команде Пепа Гвардиолы в двух из четырех поединков. На Х2 можно поставить за 4.67.
Аналитики ожидают разгром, ведь «горожане» оформили 37 голов за 10 матчей во всех турнирах — столько же «Вест Хэм» забил за все 33 тура АПЛ. Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.18, ТМ 3.5 — за 1.74.
«Сити» забивает в 18 играх подряд, а «Вест Хэм» — в 13. Взять обмен точными выстрелами можно за 2.07, обратный рынок — за 1.77.
Самый вероятный счет, по версии Olimpbet, — 2:0 в пользу коллектива Гвардиолы. Этот итог оценен в 6.67.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»
«Вест Хэму» совсем нечего противопоставить «горожанам». Парни Хосепа Гвардиолы набрали сверхзвуковую скорость. У «Сити» победная серия дома из семи поединков, в каждом из которых забито не меньше двух голов. Всего при родных фанатах манчестерцы отвесили соперникам 54 мяча — в среднем это 3,4 результативных удара за 90 минут. Больше всех в лиге.
Хозяева не уступили в 11 матчах АПЛ кряду, из которых 10 — победы. А в поединках с «молотками» не знают поражений на протяжении 14 встреч (11 выигрышей). При этом в 12 столкновениях «Вест Хэм» пропускал минимум дважды. А на «Этихаде» «горожане» взяли верх над лондонцами шесть раз из шести возможных.
Рекомендуемая ставка: победа «Сити» и ТБ 3.5 за 2.16.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5