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«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ 4 мая 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 4 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Эрлин Холанн («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

4 мая «Вест Хэм» приедет в гости к «Манчестер Сити». Перенесенная встреча 28-го тура чемпионата Англии пройдет на стадионе «Этихад». Арбитр Джон Брукс даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
03 мая, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Вест Хэм

Букмекерская компания Olimpbet назвала фаворитом «горожан». На их триумф предложен невысокий коэффициент 1.22, что соответствует 80% вероятности результата. Ничья оценена в 7.38 (13%), а победа гостей — в нереалистичные 13.0 (7%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 7380 рублей, если «Сити» захочет слить титул «Арсеналу» и не обыграет «Вест Хэм».

«Молотки» не уступили команде Пепа Гвардиолы в двух из четырех поединков. На Х2 можно поставить за 4.67.

Аналитики ожидают разгром, ведь «горожане» оформили 37 голов за 10 матчей во всех турнирах — столько же «Вест Хэм» забил за все 33 тура АПЛ. Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.18, ТМ 3.5 — за 1.74.

«Сити» забивает в 18 играх подряд, а «Вест Хэм» — в 13. Взять обмен точными выстрелами можно за 2.07, обратный рынок — за 1.77.

Самый вероятный счет, по версии Olimpbet, — 2:0 в пользу коллектива Гвардиолы. Этот итог оценен в 6.67.

Виктор Линделеф и&nbsp;Алексис Макаллистер (&laquo;Брайтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: Гросс и Макаллистер помешают Тен Хагу побороться за топ-3 АПЛ

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

«Вест Хэму» совсем нечего противопоставить «горожанам». Парни Хосепа Гвардиолы набрали сверхзвуковую скорость. У «Сити» победная серия дома из семи поединков, в каждом из которых забито не меньше двух голов. Всего при родных фанатах манчестерцы отвесили соперникам 54 мяча — в среднем это 3,4 результативных удара за 90 минут. Больше всех в лиге.

Хозяева не уступили в 11 матчах АПЛ кряду, из которых 10 — победы. А в поединках с «молотками» не знают поражений на протяжении 14 встреч (11 выигрышей). При этом в 12 столкновениях «Вест Хэм» пропускал минимум дважды. А на «Этихаде» «горожане» взяли верх над лондонцами шесть раз из шести возможных.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» и ТБ 3.5 за 2.16.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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