«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 19 января 2023 года
19 января в отложенном матче седьмого тура АПЛ состоится топ-встреча — сыграют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Этихад», прямая трансляция для России недоступна. Главный арбитр матча — Саймон Хупер.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи гостей. Поставить на них можно за 1.39, это примерно 71% вероятности. Ничью оценили в 5.60 (17%), наименее вероятна победа «Тоттенхэма» — 7.80 (12%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 5600 рублей.
Удивительно, но «Тоттенхэм» обыграл «Сити» в двух последних встречах. Поставить на то, что и в этом матче «шпоры» не проиграют, можно за 3.20.
Улучшить котировку на победу «горожан» или добавить шансов гостям можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.00, Ф2(+1.5) — за 1.87.
В результативности матча эксперты не сомневаются, поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.52. ТБ 3.5 идет за 2.30.
Вариант «обе забьют» аналитики оценили в 1.79, обратный исход — в 2.02. Обмен голами был только в одной из шести встреч.
В двух последних встречах «Тоттенхэм» забивал в ворота «Сити». Гол от «шпор» можно взять за 1.63.
Наиболее вероятный точный счет игры — 2:0 в пользу команды Гвардиолы за 7.20.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
В пяти из восьми прошедших игр «Тоттенхэм» обменивался голами с соперником, «Сити» — в шести из восьми. Плюс к этому манкунианцы в АПЛ пропускают в среднем гол за матч, а лондонцы — 1.5. К тому же за «горожан» и «шпор» играют лучшие бомбардиры Англии — Эрлинг Холанн (21) и Харри Кейн (15). С таким набором предпосылок клубы обязаны обменяться голами.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.79.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2