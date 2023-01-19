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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 19 января 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 19 января 2023 года
Артем Белинин
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Пеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

19 января в отложенном матче седьмого тура АПЛ состоится топ-встреча — сыграют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Этихад», прямая трансляция для России недоступна. Главный арбитр матча — Саймон Хупер.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
19 янв, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Тоттенхэм

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи гостей. Поставить на них можно за 1.39, это примерно 71% вероятности. Ничью оценили в 5.60 (17%), наименее вероятна победа «Тоттенхэма» — 7.80 (12%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 5600 рублей.

Удивительно, но «Тоттенхэм» обыграл «Сити» в двух последних встречах. Поставить на то, что и в этом матче «шпоры» не проиграют, можно за 3.20.

Улучшить котировку на победу «горожан» или добавить шансов гостям можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.00, Ф2(+1.5) — за 1.87.

В результативности матча эксперты не сомневаются, поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.52. ТБ 3.5 идет за 2.30.

Вариант «обе забьют» аналитики оценили в 1.79, обратный исход — в 2.02. Обмен голами был только в одной из шести встреч.

В двух последних встречах «Тоттенхэм» забивал в ворота «Сити». Гол от «шпор» можно взять за 1.63.

Наиболее вероятный точный счет игры — 2:0 в пользу команды Гвардиолы за 7.20.

Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Холанн и Кейн выяснят, кто лучший нападающий АПЛ

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

В пяти из восьми прошедших игр «Тоттенхэм» обменивался голами с соперником, «Сити» — в шести из восьми. Плюс к этому манкунианцы в АПЛ пропускают в среднем гол за матч, а лондонцы — 1.5. К тому же за «горожан» и «шпор» играют лучшие бомбардиры Англии — Эрлинг Холанн (21) и Харри Кейн (15). С таким набором предпосылок клубы обязаны обменяться голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.79.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Зенит

 12
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Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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