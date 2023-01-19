19 января в отложенном матче седьмого тура АПЛ состоится топ-встреча — сыграют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Этихад», прямая трансляция для России недоступна. Главный арбитр матча — Саймон Хупер.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи гостей. Поставить на них можно за 1.39, это примерно 71% вероятности. Ничью оценили в 5.60 (17%), наименее вероятна победа «Тоттенхэма» — 7.80 (12%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 5600 рублей.

Удивительно, но «Тоттенхэм» обыграл «Сити» в двух последних встречах. Поставить на то, что и в этом матче «шпоры» не проиграют, можно за 3.20.

Улучшить котировку на победу «горожан» или добавить шансов гостям можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.00, Ф2(+1.5) — за 1.87.

В результативности матча эксперты не сомневаются, поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.52. ТБ 3.5 идет за 2.30.

Вариант «обе забьют» аналитики оценили в 1.79, обратный исход — в 2.02. Обмен голами был только в одной из шести встреч.

В двух последних встречах «Тоттенхэм» забивал в ворота «Сити». Гол от «шпор» можно взять за 1.63.

Наиболее вероятный точный счет игры — 2:0 в пользу команды Гвардиолы за 7.20.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

В пяти из восьми прошедших игр «Тоттенхэм» обменивался голами с соперником, «Сити» — в шести из восьми. Плюс к этому манкунианцы в АПЛ пропускают в среднем гол за матч, а лондонцы — 1.5. К тому же за «горожан» и «шпор» играют лучшие бомбардиры Англии — Эрлинг Холанн (21) и Харри Кейн (15). С таким набором предпосылок клубы обязаны обменяться голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.79.