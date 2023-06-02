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«Ман Сити» — «Ман Юнайтед»: Павел Занозин ждет результативный футбол от обеих команд в финале Кубка Англии

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Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press

3 июня в 17.00 по московскому времени в финале Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Павел Занозин.

Англия. Кубок. Финал
03 июн, 17:00. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

В какой форме «Манчестер Сити»

«Сити» в третий раз подряд стал чемпионом Англии. В завершившемся сезоне АПЛ «горожане» на пять очков опередили «Арсенал», который занял второе место. «Манчестер Сити» демонстрировал прекрасную игру в атаке и стал самой результативной командой премьер-лиги (94 гола). После того как «горожане» стали недосягаемыми для «канониров», Пеп Гвардиола проводил активную ротацию состава. Так что нет ничего удивительного, что в трех последних турах «Сити» показал скромные результаты: победа над «Челси» (1:0), ничья с «Брайтоном» (1:1) и поражение от «Брентфорда» (0:1).

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Очередной титул команде может покориться в предстоящем финале Кубка Англии. На пути к решающему матчу «Манчестер Сити» обыграл «Челси» (4:0), «Арсенал» (1:0), «Бристоль Сити» (3:0), «Бёрнли» (6:0) и «Шеффилд Юнайтед» (3:0). А в идеале «горожане» могут замахнуться на требл. Во второй раз за последние три сезона они вышли в финал Лиги чемпионов. В плей-офф текущего розыгрыша турнира «Сити» выбил «Лейпциг» (1:1 и 7:0), «Баварию» (1:1 и 3:0) и «Реал» (1:1 и 4:0).

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В какой форме «Манчестер Юнайтед»

Первый сезон под руководством Эрика тен Хага вышел для МЮ довольно продуктивным. В четырех последних турах АПЛ «красные дьяволы» победили «Вулверхэмптон» (2:0), «Борнмут» (1:0), «Челси» (4:1) и «Фулхэм» (2:1). Эти результаты позволили команде финишировать на третьей позиции в таблице и выйти в Лигу чемпионов.

Еще лучше «Манчестер Юнайтед» выступил в национальных кубковых турнирах. Впервые за шесть лет манкунианцы стали обладателями Кубка английской лиги. В финальной встрече они довольно уверенно обыграли «Ньюкасл» (2:0). А выход в финал Кубка Англии стал первым для «Юнайтед» с сезона-2017/18. По ходу турнира «красные дьяволы» победили «Эвертон» (3:1), «Рединг» (3:1), «Вест Хэм» (3:1), «Фулхэм» (3:1) и «Брайтон» (0:0, 7:6 пен.).

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

Очные встречи команд проходят с небольшим перевесом «Сити»: пять побед, ничья и четыре поражения в десяти предыдущих матчах во всех турнирах. При этом в трех последних играх соперники обменивались голами. В прошлом сезоне АПЛ «горожане» победили «красных дьяволов» как в гостях (2:0), так и дома (4:1). В минувшем чемпионате Англии «Сити» разгромил «Юнайтед» на своем поле (6:3), но затем уступил на выезде (1:2).

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Прогноз Павла Занозина на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 3 июня

«В финале Кубка Англии нас ждет манкунианское дерби. Кажется, что «Сити» — очевидный фаворит. Наверное, сейчас это лучшая команда мира, недаром «горожане» идут на требл. Однако я не думаю, что победа «Сити» будет такой уж легкой. Честно говоря, меня удивляет довольно высокий коэффициент на ставку «обе забьют». «Горожане» пропускают и от соперников существенно ниже классом, чем «Юнайтед», а у «красных дьяволов» есть хорошие исполнители в атаке, к тому же для них это будет явно не рядовой матч. Считаю, что «Юнайтед» обязательно забьет. Безусловно, отличится и «Сити». Так что предлагаю поставить на голы обеих команд», — считает Занозин.

В букмекерской компании ФОНБЕТ ставку на «обе забьют» можно сделать с коэффициентом 1.75.

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ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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