«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 1 апреля 2023 года
1 апреля в центральном матче 29-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сойдется с «Ливерпулем». Встреча пройдет на поле «горожан», на арене «Этихад». Стартовый свисток арбитра Саймона Хупера прозвучит в 14.30 по московскому времени. В России эта игра показана не будет.
Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение команде Пепа Гвардиолы. На победу «Сити» выставлен коэффициент 1.66, вероятность исхода — приблизительно 60%. Ничья идет за 4.18 (23%), успех «Ливерпуля» — аж за 5.17 (17%).
Ставка в 1000 рублей на гостей, если они возьмут три очка, принесет выплату в 5170 рублей.
«Ливерпуль» проиграл всего один из шести последних матчей против «Сити». На то, что красные не уступят в предстоящей игре, котировка — 2.30.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за вкусные 1.65, ТМ 2.5 — за 2.34.
Соперники очень часто обмениваются голами — это произошло в семи случаях из восьми. Условие «обе забьют» идет за 1.68, «обе забьют — нет» — за 2.20.
«Ливерпуль» выиграл хотя бы один тайм в четырех из пяти предыдущих встреч с «Сити». Считаете, что это произойдет и сейчас? Успех коллектива Юргена Клоппа в первой или второй 45-минутках предложен за крупные 2.70.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.50.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
«Манчестер Сити» до паузы на матчи сборных набрал гиперзвуковую скорость: выиграл восемь из 10 встреч при двух ничьих. Причем шесть последних игр «горожане» завершили с устрашающим суммарным результатом 23:1 — «Лейпциг» в ЛЧ был растоптан 7:0, а «Бернли» в Кубке Англии — 6:0. Правда, восемь мячей в этих двух встречах забил Эрлинг Холанн, который получил повреждение, не сыграл за Норвегию и может пропустить предстоящий матч. Также в нем точно не примет участие прооперированный Фил Фоден.
У «Ливерпуля» в марте также есть успех со счетом 7:0 — красные дома испепелили «МЮ». Но затем случились два поражения по 0:1 от «Борнмута» и «Реала», которые доказали нестабильность команды Юргена Клоппа. Особенно достается защитникам, которые никак не выйдут на свой высокий уровень. Тот же ван Дейк не выручает ни в клубе, ни в сборной (Нидерланды в отборе к Евро уступили Франции 0:4).
Есть вероятность, что даже в отсутствии Холанна «Сити» с Альваресом реализует атакующий потенциал и конвертирует его в голы. Но и «Ливерпуль» с Салахом и Фирмино способен огрызнуться, как делал это в последние годы — мерсисайдцы забили «горожанам» в восьми матчах подряд.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4