8 января в матче 3-го раунда Кубка Англии сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Этихад», прямая трансляция для России не предусмотрена.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи хозяев. Поставить на них можно за 1.35, это примерно 72% вероятности. Ничью оценили в 5.80 (17%), успех гостей — в 8.90 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 5800 рублей.

Если считаете, что «Челси» не проиграет во второй раз подряд, оформите ставку за 3.40.

Улучшить котировку на победу «Сити» или добавить шансов гостям можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.07, Ф2(+1.5) — за 1.81.

В этом матче можно поставить на проход. Успех «горожан» наиболее вероятен, его оценили в 1.21, поставить на синих можно за 4.70.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, тотал больше 2.5 мяча они оценили в 1.66.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Сити» за 6.40.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

«Челси» потерял целый состав травмированными, так что шансов у них почти нет. Синие и «горожане» играли на днях, Пеп знает обо всех проблемах соперника и уже столкнулся с усеченной командой лондонцев. Учитывая, что встреча кубковая, Гвардиола наверняка не будет тратить много сил на такой матч, поэтому победа должна быть минимальной, а матч — нерезультативным.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.22.