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Сегодня, 11:15

«Манчестер Сити» — «Челси»: коэффициенты и ставки на матч АПЛ 15 января

Егор Сергеев
Родри.
Фото Reuters

15 января 2022 года в 22-м туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Челси». Матч состоится на стадионе «Этихад». Начало — в 15:30. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.66 — это около 58% вероятности. Триумф «Челси» доступен за 5.00 (19%), а ничья — за 4.30 (23%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Манчестер Сити» потенциальная выплата составит 1 660 рублей, а прибыль — 660 рублей.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — к примеру:

· Ф1(0) идет за 1.27, а Ф2(0) — за 3.80;

· Ф1(-1) идет за 2.24, а Ф2(+1) — за 1.70;

· Ф1(-1.5) идет за 2.90, а Ф2(+1.5) — за 1.41.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.81, а ТМ 2.5 — за 2.06.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.80. Обратный исход доступен за 2.00.

Шансы «Манчестер Сити» забить дважды в этой встрече оцениваются котировкой 1.75.

Уверены, что «Челси» по силам отличиться свыше одного раза? ИТБ2 (1.5) идет за 3.30.

Ждете, что соперники быстро откроют счет? Тогда вы можете поставить на гол с 1-й по 15-ю минуту встречи с коэффициентом 3.20.

Вероятность волевой победы «Манчестер Сити» оценивается котировкой 10.0. Аналогичный исход в пользу «Челси» доступен за 23.0.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
15 янв, 15:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Челси

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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