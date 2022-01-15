«Манчестер Сити» — «Челси»: коэффициенты и ставки на матч АПЛ 15 января

15 января 2022 года в 22-м туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Челси». Матч состоится на стадионе «Этихад». Начало — в 15:30. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.66 — это около 58% вероятности. Триумф «Челси» доступен за 5.00 (19%), а ничья — за 4.30 (23%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Манчестер Сити» потенциальная выплата составит 1 660 рублей, а прибыль — 660 рублей.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — к примеру:

· Ф1(0) идет за 1.27, а Ф2(0) — за 3.80;

· Ф1(-1) идет за 2.24, а Ф2(+1) — за 1.70;

· Ф1(-1.5) идет за 2.90, а Ф2(+1.5) — за 1.41.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.81, а ТМ 2.5 — за 2.06.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.80. Обратный исход доступен за 2.00.

Шансы «Манчестер Сити» забить дважды в этой встрече оцениваются котировкой 1.75.

Уверены, что «Челси» по силам отличиться свыше одного раза? ИТБ2 (1.5) идет за 3.30.

Ждете, что соперники быстро откроют счет? Тогда вы можете поставить на гол с 1-й по 15-ю минуту встречи с коэффициентом 3.20.

Вероятность волевой победы «Манчестер Сити» оценивается котировкой 10.0. Аналогичный исход в пользу «Челси» доступен за 23.0.