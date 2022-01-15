«Манчестер Сити» — «Челси»: где смотреть матч 15 января онлайн в прямом эфире

15 января 2022 года «Челси» отправится в гости к «Манчестер Сити» на матч 22-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Этихад», начало — в 15:30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko. Эфир стартует в 15:00.

Коллектив Пепа Гвардиолы — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Вы можете поставить на победу «Манчестер Сити» за 1.66 — это порядка 58% вероятности. Успех «Челси» оценивается коэффициентом 5.00 (19%), а ничья доступна за 4.30 (23%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Челси» можно выиграть 5 000 рублей в случае успеха команды Томаса Тухеля.

Ф1(-1) идет за 2.24, а Ф2(+1) — за 1.70.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.81, а ТМ 2.5 — за 2.06.

Шансы «Манчестер Сити» отличиться более одного раза за матч оцениваются котировкой 1.75.

Ждете, что «Челси» забьет два мяча минимум? ИТБ2 (1.5) можно взять за 3.30.

Уверены, что обе команды сумеют отличиться свыше одного раза? Поставить на «каждая команда забьет больше (1.5)» можно за 6.40.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.70, а удаления — 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:0 — коэффициент 7.20;

· 1:1 — 7.20;

· 2:0 — 7.90.