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«Мальорка» — «Реал»: Анчелотти уверенно начнет защиту титула

Прогноз на матч ла лиги «Мальорка» — «Реал» 18 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Карло Анчелотти и Дани Карвахаль («Реал»).
Фото Global Look Press

«Реал» в первом туре чемпионата Испании встретится с «Мальоркой». Игра пройдет 18 августа на стадионе «Мальорка Сон Моих», стартовый свисток арбитра Сесара Сото Градо прозвучит в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

Испания. Ла Лига. 1-й тур
18 авг, 22:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Реал

Букмекеры считают мадридцев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.47, это около 67% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 7.40 (12%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Вероятность того, что команды разделят очки, оценена в 4.50 (21%).

Рынок на непоражение «Мальорки» идет за 2.80, в прошлом сезоне команда дважды минимально уступила «бланкос».

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата подтверждают превосходство «Мадрида»:

• 1:0 — за 5.40;

• 2:0 — за 5.60;

• 1:1 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.90, ТМ 2.5 предложен с такой же котировкой.

Поставить на обмен результативными ударами можно за 2.11, опция «обе забьют — нет» дана за 1.69.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). «Реал» начал сезон с трофея и едет на Балеары, чтобы развить успех. «Мальорка» не испортит мадридцам старт в ла лиге

Прогноз и ставка на матч «Мальорка» — «Реал»

Отряд Карло Анчелотти открыл сезон уверенной победой над «Аталантой» в Суперкубке УЕФА (2:0). Вероятно, похожий успех на классе случится и в первом туре чемпионата: «Мальорка» в последние два года боролась за выживание, а в предыдущем сезоне финишировала 16-й. В кампании-2023/24 «Реал» дважды всухую обыграл «островитян», а в 10 прошлых встреч команд рынок «обе забьют» зашел всего три раза.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и обе забьют — нет" за 2.08.

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«Мальорка» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 18 августа 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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 7
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Спартак

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П
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Маркус Вендел

Зенит

 6
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Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

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И К Ж
Даниил Фомин

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Динамо

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Факел

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