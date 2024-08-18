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«Мальорка» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 18 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Мальорка» — «Реал» 18 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Федерико Вальверде («Реал»).
Фото Global Look Press

«Реал» начнет защиту чемпионского звания в Испании выездом к «Мальорке», которая в прошлом сезоне финишировала 16-й. Игра состоится 18 августа на стадионе «Мальорка Сон Моих» и начнется в 22.30 по московскому времени. Главный арбитр — Сесар Сото Градо. Прямую трансляцию с 22.25 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Испания. Ла Лига. 1-й тур
18 авг, 22:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Реал

Букмекеры отдали предпочтение команде Карло Анчелотти: ее победа предложена с котировкой 1.47, что составляет приблизительно 67% вероятности. Выигрыш «островитян» дан за 7.40 (12%). Даже ничья идет с меньшим коэффициентом 4.50 (21%).

Рынок на непоражение «Мальорки» идет за 2.80, в прошлом сезоне команда дважды минимально уступила «бланкос».

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата подтверждают превосходство «Мадрида»:

• 1:0 — за 5.40;

• 2:0 — за 5.60;

• 1:1 — за 7.20.

Карло Анчелотти и&nbsp;Дани Карвахаль (&laquo;Реал&raquo;). «Мальорка» — «Реал»: Анчелотти уверенно начнет защиту титула

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.90, ТМ 2.5 предложен с такой же котировкой.

Поставить на обмен результативными ударами можно за 2.11, опция «обе забьют — нет» дана за 1.69.

Комбинированный вариант «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» доступен за 2.47.

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«Мальорка» — «Реал»: Анчелотти уверенно начнет защиту титула
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
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Акрон – Рубин
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