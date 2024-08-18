«Мальорка» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 18 августа 2024 года онлайн в прямом эфире
«Реал» начнет защиту чемпионского звания в Испании выездом к «Мальорке», которая в прошлом сезоне финишировала 16-й. Игра состоится 18 августа на стадионе «Мальорка Сон Моих» и начнется в 22.30 по московскому времени. Главный арбитр — Сесар Сото Градо. Прямую трансляцию с 22.25 мск покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры отдали предпочтение команде Карло Анчелотти: ее победа предложена с котировкой 1.47, что составляет приблизительно 67% вероятности. Выигрыш «островитян» дан за 7.40 (12%). Даже ничья идет с меньшим коэффициентом 4.50 (21%).
Рынок на непоражение «Мальорки» идет за 2.80, в прошлом сезоне команда дважды минимально уступила «бланкос».
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата подтверждают превосходство «Мадрида»:
• 1:0 — за 5.40;
• 2:0 — за 5.60;
• 1:1 — за 7.20.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.90, ТМ 2.5 предложен с такой же котировкой.
Поставить на обмен результативными ударами можно за 2.11, опция «обе забьют — нет» дана за 1.69.
Комбинированный вариант «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» доступен за 2.47.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
6
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
8
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
9
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
10
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0