«Реал» начнет защиту чемпионского звания в Испании выездом к «Мальорке», которая в прошлом сезоне финишировала 16-й. Игра состоится 18 августа на стадионе «Мальорка Сон Моих» и начнется в 22.30 по московскому времени. Главный арбитр — Сесар Сото Градо. Прямую трансляцию с 22.25 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры отдали предпочтение команде Карло Анчелотти: ее победа предложена с котировкой 1.47, что составляет приблизительно 67% вероятности. Выигрыш «островитян» дан за 7.40 (12%). Даже ничья идет с меньшим коэффициентом 4.50 (21%).

Рынок на непоражение «Мальорки» идет за 2.80, в прошлом сезоне команда дважды минимально уступила «бланкос».

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата подтверждают превосходство «Мадрида»:

• 1:0 — за 5.40;

• 2:0 — за 5.60;

• 1:1 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.90, ТМ 2.5 предложен с такой же котировкой.

Поставить на обмен результативными ударами можно за 2.11, опция «обе забьют — нет» дана за 1.69.

Комбинированный вариант «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» доступен за 2.47.