2 января в 19-м туре испанской примеры «Мальорка» примет «Барселону». Матч пройдет на стадионе «Иберостар», начало в 23.00. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт».

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает фаворитом встречи команду Хави. Поставить на победу «Барселоны» можно за 1.80 — это около 54% вероятности. Успех «Мальорки» идет за 4.60 (21%), а ничья оценивается коэффициентом 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3800 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 3.40, а Ф2(0) — за 1.34.

Также вы можете выбрать вариант тотала голов в матче, например:

— тотал больше 1.5 идет за 1.31, а ТМ 1.5 — за 3.50;

— тотал больше 2.5 идет за 2.00, а ТМ 2.5 — за 1.86;

— тотал больше 3.5 идет за 3.50, а ТМ 3.5 — за 1.31.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.90. Противоположный исход доступен с аналогичным коэффициентом.

Уверены, что «Мальорка» отличится в этой встрече? Поставить на гол хозяев можно за 1.53.

Шансы «Барселоны» забить дважды или более оцениваются коэффициентом 1.95.

Ждете, что обе команды способны забить минимум по два мяча? Тогда вы можете сделать ставку «каждая команда забьет больше (1.5)» за 7.30.

Наиболее вероятный счет матча 0:1 — коэффициент 6.50.