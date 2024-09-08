Люксембург — Белоруссия: в 2024 году «Белые крылья» еще не забивали
8 сентября сборная Люксембурга примет Белоруссию во втором туре группового этапа Лиги наций. Игра состоится на «Стад де Люксембург» и начнется в 16.00 по московскому времени. Главный судья — Лоуренс Виссер из Бельгии. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Красным львам»: на выигрыш хозяев доступен коэффициент 1.78, что составляет примерно 47% вероятности. Ничью представили за 3.65 (27%), успех белорусов — за 3.90 (26%).
В первом туре Лиги наций «Белые крылья» разошлись миром с Болгарией (0:0). Считаете, что команда Карлоса Алоса снова наберет очки? Опцию Х2 оценили в 2.09.
Обмен голами идет за 2.12, обратный вариант — за 1.68. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.60.
Самый вероятный итог встречи, по версии экспертов, указывает на победу Люксембурга со счетом 1:0. На этот результат предложили котировку 5.00.
Прогноз и ставка на матч Люксембург — Белоруссия
В первом туре Лиги наций «Белые крылья» разделили очки с Болгарией (0:0) и продлили серию без голов до пяти матчей. До этого команда Карлоса Алоса не отличилась ни в одной из товарищеских встреч в 2024 году — в марте уступила Черногории (0:2) и разошлась нулевой ничьей с Мальтой, а в июне с одинаковым счетом (0:4) влетела сборным России и Израиля. Прервать неудачный отрезок будет непросто: люксембуржцы хоть и начали турнир с поражения от Северной Ирландии (0:2), но остаются кусачим соперником. В квалификации Евро-2024 парни Люка Хольца финишировали выше Лихтенштейна, Боснии и Исландии, а от занявших второе место словаков отстали всего на пять очков. В товарняках нынешнего года «Красным львам» не слишком везло — проиграли Грузии (0:2), Франции (0:3) и Бельгии (0:3). Зато победили крепкую сборную Казахстана (2:1). Белорусов ждет непростое испытание.
Рекомендуемая ставка: Люксембург не пропустит за 2.08.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1