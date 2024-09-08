Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

Люксембург — Белоруссия: в 2024 году «Белые крылья» еще не забивали

Прогноз на матч Лиги наций Люксембург — Белоруссия 8 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сборная Белоруссии.
Фото Официальный сайт Белорусской федерации футбола

8 сентября сборная Люксембурга примет Белоруссию во втором туре группового этапа Лиги наций. Игра состоится на «Стад де Люксембург» и начнется в 16.00 по московскому времени. Главный судья — Лоуренс Виссер из Бельгии. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Лига наций C. Группа 3
08 сент, 16:00. Stade de Luxembourg (Люксембург)
Люксембург
Белоруссия

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Красным львам»: на выигрыш хозяев доступен коэффициент 1.78, что составляет примерно 47% вероятности. Ничью представили за 3.65 (27%), успех белорусов — за 3.90 (26%).

В первом туре Лиги наций «Белые крылья» разошлись миром с Болгарией (0:0). Считаете, что команда Карлоса Алоса снова наберет очки? Опцию Х2 оценили в 2.09.

Обмен голами идет за 2.12, обратный вариант — за 1.68. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.60.

Самый вероятный итог встречи, по версии экспертов, указывает на победу Люксембурга со счетом 1:0. На этот результат предложили котировку 5.00.

Ламин Ямаль (сборная Испании) в&nbsp;матче против Сербии. Швейцария потеряла двух ключевых игроков. Обозленная Испания исправится за неудачу в игре с Сербией

Прогноз и ставка на матч Люксембург — Белоруссия

В первом туре Лиги наций «Белые крылья» разделили очки с Болгарией (0:0) и продлили серию без голов до пяти матчей. До этого команда Карлоса Алоса не отличилась ни в одной из товарищеских встреч в 2024 году — в марте уступила Черногории (0:2) и разошлась нулевой ничьей с Мальтой, а в июне с одинаковым счетом (0:4) влетела сборным России и Израиля. Прервать неудачный отрезок будет непросто: люксембуржцы хоть и начали турнир с поражения от Северной Ирландии (0:2), но остаются кусачим соперником. В квалификации Евро-2024 парни Люка Хольца финишировали выше Лихтенштейна, Боснии и Исландии, а от занявших второе место словаков отстали всего на пять очков. В товарняках нынешнего года «Красным львам» не слишком везло — проиграли Грузии (0:2), Франции (0:3) и Бельгии (0:3). Зато победили крепкую сборную Казахстана (2:1). Белорусов ждет непростое испытание.

Рекомендуемая ставка: Люксембург не пропустит за 2.08.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Футбол
Лига наций УЕФА
Прогнозы на спорт
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
Читайте также
В Узбекистан из РФ вернули 14 оставшихся без присмотра родителей детей
Сюрприз для дедушки Мартемьянова, потерявшийся Кузя и провал «Торпедо». Что произошло в КХЛ 7 сентября
Министр обороны Белоусов поздравил военных и ветеранов с Днем танкиста
По факту массовой драки на Кубани возбуждено уголовное дело
Популярное видео
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости