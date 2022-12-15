Месси против Мбаппе и еще двух французов. Кто будет признан лучшим игроком ЧМ?
Чемпионат мира в Катаре подходит к концу — 18 декабря состоится финальный матч между Аргентиной и Францией. Некоторые футболисты проявили себя ярче других, среди них будет выбран лучший игрок ЧМ. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы основных претендентов.
Лионель Месси — 1.20
Лучшие шансы на номинацию у капитана сборной Аргентины. Лео Месси проводит блистательный мундиаль: побил пачку рекордов (лучший игрок в истории ЧМ по системе гол+пас, лучший бомбардир Аргентины на ЧМ), забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Но главное — добрался до финала и имеет хороший шанс выиграть турнир.
Аргентина вряд ли оказалась бы в финале без помощи Месси — форвард забивал в каждом матче за исключением встречи с Польшей. В том числе Лео отличился в трех играх плей-офф — до него это удавалось всего пятерым игрокам.
Килиан Мбаппе — 5.00
У француза великолепная статистика — он всего на один ассист отстает от Лео Месси. Килиан отличился на мундиале пять раз и отдал две голевые передачи. Несколько матчей он может записать себе в актив — в частности, игры против датчан и поляков. В них Мбаппе оформил по дублю.
Однако в двух последних играх плей-офф Килиан не так хорош — после концерта в игре с Польшей (2+1) он замолк. Важнейшие игры с Англией и Марокко нападающий провел тихо. Да и роль француза при всей его статистике тяжело назвать ключевой для сборной
Антуан Гризманн — 10.0
«Маленький принц» вроде не впечатляет статистикой (0+3), но в его случае это не так важно. Во-первых, Антуан все же один из лучших ассистентов мундиаля (и еще может стать лучшим). Во-вторых, Гризманн впечатлил всех перестроением в новую роль (точнее, множество ролей) и самоотверженностью. У игрока сумасшедшая продвинутая статистика (на групповом этапе — 11 пасов под удар и 2.3 xA), а в полуфинале он нередко действовал как защитник и спасал команду в тяжелых ситуациях.
Оливье Жиру — 50.0
Нападающий заменил выбывшего Карима Бензема, и совершенно не зря. Оливье на мундиале оформил четыре мяча и побил рекорд Тьерри Анри по голам за сборную Франции. В отличии от Мбаппе, Оливье не потерялся в важных матчах — забил победный в ворота Англии и отличился в полуфинале против Марокко.
Хулиан Альварес — 50.0
Альварес не был основным игроком Аргентины на ЧМ, но провальная игра Лаутаро Мартинеса вынудил тренера экспериментировать. В итоге он поставил Хулиана в пару к Месси, и уже на второй матч форвард ответил голом (в ворота Польши). Дальше у Альвареса был мяч в игре против Австралии и прекрасный полуфинал с хорватами — там футболист отличился дважды.
Остальные игроки
Сборная Марокко стала первой африканской сборной в полуфинале чемпионата мира за всю историю — логично, что самые яркие игроки этой команды входят в рейтинг. Поставить на Софьяна Амрабата (которого президент Франции Макрон назвал лучшим полузащитником ЧМ), Хакима Зиеша или Юссефа Эн-Несери можно за 100. Анхель Ди Мария, успешно помогающий Аргентине на этом мундиале (пусть и не в каждом матче), может стать лучшим игроком ЧМ с котировкой 150.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2