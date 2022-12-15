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Месси против Мбаппе и еще двух французов. Кто будет признан лучшим игроком ЧМ?

Артем Белинин
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Лео Месси и Хулиан Альварес.
Фото Global Look Press

Чемпионат мира в Катаре подходит к концу — 18 декабря состоится финальный матч между Аргентиной и Францией. Некоторые футболисты проявили себя ярче других, среди них будет выбран лучший игрок ЧМ. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы основных претендентов.

Лионель Месси — 1.20

Лучшие шансы на номинацию у капитана сборной Аргентины. Лео Месси проводит блистательный мундиаль: побил пачку рекордов (лучший игрок в истории ЧМ по системе гол+пас, лучший бомбардир Аргентины на ЧМ), забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Но главное — добрался до финала и имеет хороший шанс выиграть турнир.

Аргентина вряд ли оказалась бы в финале без помощи Месси — форвард забивал в каждом матче за исключением встречи с Польшей. В том числе Лео отличился в трех играх плей-офф — до него это удавалось всего пятерым игрокам.

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Килиан Мбаппе — 5.00

У француза великолепная статистика — он всего на один ассист отстает от Лео Месси. Килиан отличился на мундиале пять раз и отдал две голевые передачи. Несколько матчей он может записать себе в актив — в частности, игры против датчан и поляков. В них Мбаппе оформил по дублю.

Однако в двух последних играх плей-офф Килиан не так хорош — после концерта в игре с Польшей (2+1) он замолк. Важнейшие игры с Англией и Марокко нападающий провел тихо. Да и роль француза при всей его статистике тяжело назвать ключевой для сборной

Антуан Гризманн — 10.0

«Маленький принц» вроде не впечатляет статистикой (0+3), но в его случае это не так важно. Во-первых, Антуан все же один из лучших ассистентов мундиаля (и еще может стать лучшим). Во-вторых, Гризманн впечатлил всех перестроением в новую роль (точнее, множество ролей) и самоотверженностью. У игрока сумасшедшая продвинутая статистика (на групповом этапе — 11 пасов под удар и 2.3 xA), а в полуфинале он нередко действовал как защитник и спасал команду в тяжелых ситуациях.

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Оливье Жиру — 50.0

Нападающий заменил выбывшего Карима Бензема, и совершенно не зря. Оливье на мундиале оформил четыре мяча и побил рекорд Тьерри Анри по голам за сборную Франции. В отличии от Мбаппе, Оливье не потерялся в важных матчах — забил победный в ворота Англии и отличился в полуфинале против Марокко.

Хулиан Альварес — 50.0

Альварес не был основным игроком Аргентины на ЧМ, но провальная игра Лаутаро Мартинеса вынудил тренера экспериментировать. В итоге он поставил Хулиана в пару к Месси, и уже на второй матч форвард ответил голом (в ворота Польши). Дальше у Альвареса был мяч в игре против Австралии и прекрасный полуфинал с хорватами — там футболист отличился дважды.

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Остальные игроки

Сборная Марокко стала первой африканской сборной в полуфинале чемпионата мира за всю историю — логично, что самые яркие игроки этой команды входят в рейтинг. Поставить на Софьяна Амрабата (которого президент Франции Макрон назвал лучшим полузащитником ЧМ), Хакима Зиеша или Юссефа Эн-Несери можно за 100. Анхель Ди Мария, успешно помогающий Аргентине на этом мундиале (пусть и не в каждом матче), может стать лучшим игроком ЧМ с котировкой 150.

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Аргентина — Франция: когда и где пройдет финал чемпионата мира 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
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3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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