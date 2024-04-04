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Сегодня, 15:05

«Локомотив» — «Трактор»: травма Фукале не позволит челябинцам навязать борьбу во втором матче

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактор» 4 апреля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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4 апреля в Ярославле состоится второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором». Встреча на арене «Арена-2000 Локомотив» начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканалах KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции в 19.15 мск. Первая игра осталась за ярославцами — 5:2.

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Аналитики букмекерской компании Winline считают, что серия переедет в Челябинск при счете 2-0. На победу «Локомотива» в предстоящей игре можно поставить с коэффициентом 1.51, на «Трактор» — 2.60.

В линии на результат основного времени котировки распределились следующим образом: 1.89 — на триумф хозяев, 3.80 — на гостей, 4.20 — на ничью.

Если челябинцы не уступят хотя бы по итогам трех периодов, сыграет пари за 2.00.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 2.05, ТМ 4.5 — за 1.78. На то, что счет откроет «Локомотив», коэффициент — 1.60. На «Трактор» — 2.19, на отсутствие голов — 50.0.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Трактор»

«Локомотив» продемонстрировал мощь и уверенно разобрался с «Трактором» в первом матче (5:2). Гости мало того что уступили по многим ключевым компонентам, так еще потеряли основного вратаря Фукале из-за травмы — это очень большая потеря. Учитывая, что вторая игра также состоится в Ярославле, шансов на ничью и тем более на победу у челябинцев почти нет.

Рекомендуемая ставка: выигрыш «Локомотива» за 1.89.

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Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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«Ахмат» — «Оренбург»: где смотреть матч Кубка России 4 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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