«Локомотив» — «Спартак»: Адамян ждет огня в дерби
28 сентября «Локомотив» и «Спартак» сыграют в 10-м туре РПЛ. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. Прогноз на игру дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.
В какой форме «Локомотив»
Железнодорожники приятно удивляют. Казалось, что, лишившись своего главного актива — лучшего ассистента РПЛ прошлого сезона Максима Глушенкова, команда не сможет побороться за место в первой тройке. Ходили разговоры о возможной отставке Михаила Галактионова. Но в «Локомотиве» приняли решение не рубить с плеча и найти внутренние резервы. Так на авансцену вышел Алексей Батраков — открытие старта нового сезона. В девяти матчах 19-летний атакующий полузащитник набрал уже 12 (7+5) очков. Неплохо вписался в состав и нападающий Дмитрий Воробьев, летом пришедший из «Оренбурга». На его счету 7 (4+3) результативных баллов.
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Благодаря яркой игре в атаке железнодорожники идут в лидирующей тройке, отставая всего на два очка от первого места. Смущает только слабая игра в обороне. 13 пропущенных мячей — худший результат в первой шестерке. Для решения этой проблемы у «Альмерии» был приобретен центральный защитник Сесар Монтес. Мексиканец дебютировал за «Локомотив» в кубковом матче с «Химками» (5:1), а в последнем туре РПЛ помог команде обыграть «Пари НН» (3:1). Результаты хорошие, но красно-зеленые по-прежнему редко играют на ноль.
В какой форме «Спартак»
Красно-белые отстают на пять очков от железнодорожников. В пассиве всего одно поражение, случившееся в стартовом туре нового розыгрыша РПЛ (0:2 от «Оренбурга»), но находиться в турнирной таблице выше мешает большое количество ничейных результатов. Таковых в четырех последних турах было три, в том числе в московском дерби с «Динамо» в минувшее воскресенье. Подопечные Деяна Станковича первыми пропустили, благодаря голам Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко с пенальти к 23-й минуте уже были впереди, а в середине второго тайма оказались еще и в большинстве после удаления у бело-голубых. Но вместо того чтобы добить соперника, красно-белые решили сыграть на удержание счета, за что поплатились на 94-й минуте (2:2). За всю игру у команды прошел только один точный кросс в чужую штрафную при 11 попытках. Низом вскрывать оборону соперника получалось лучше. 13 забитых мячей в девяти турах — худший результат в первой шестерке, зато пропустили меньше красно-белых только «Зенит» и «Краснодар». В целом с новым сербским специалистом «Спартак» прибавил в стабильности, но еще есть к чему стремиться.
«Локомотив» — «Спартак»: статистика личных встреч
В четырех из пяти последних очных встреч команд в РПЛ и FONBET Кубке России прошла ставка на обмен голами и тотал больше 2.5. У «Локомотива» серия из шести матчей без побед над «Спартаком».
Прогноз Карена Адамяна на матч «Локомотив» — «Спартак» 28 сентября
«Локомотив» и «Спартак» идут в верхней части турнирной таблицы, но добиваются этого диаметрально разными подходами. Первые сделали ставку на россиян, у них меньше всех легионеров в РПЛ. Вторые добиваются результата за счет иностранцев: Станкович, Угальде, Барко, Бабич... Только итоговое место в турнирной таблице рассудит, чья тактика оказалась верной. Как бы то ни было, и «Локомотив», и «Спартак» выглядят достаточно неплохо. Это будет матч на три результата, поэтому лучше я пойду иной дорогой и поставлю на голы. Предыдущая очная встреча команд завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. Думаю, что-то примерно такое же ждет нас и в этот раз: с большим количеством моментов, голами с обеих сторон и тоталом больше 2.5", — заявил Адамян.
В букмекерской компании FONBET на условие «обе забьют» и ТБ 2.5? можно поставить с коэффициентом 1.90.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1