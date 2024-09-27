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«Локомотив» — «Спартак»: Адамян ждет огня в дерби

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«Локомотив».
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

28 сентября «Локомотив» и «Спартак» сыграют в 10-м туре РПЛ. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. Прогноз на игру дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

В какой форме «Локомотив»

Железнодорожники приятно удивляют. Казалось, что, лишившись своего главного актива — лучшего ассистента РПЛ прошлого сезона Максима Глушенкова, команда не сможет побороться за место в первой тройке. Ходили разговоры о возможной отставке Михаила Галактионова. Но в «Локомотиве» приняли решение не рубить с плеча и найти внутренние резервы. Так на авансцену вышел Алексей Батраков — открытие старта нового сезона. В девяти матчах 19-летний атакующий полузащитник набрал уже 12 (7+5) очков. Неплохо вписался в состав и нападающий Дмитрий Воробьев, летом пришедший из «Оренбурга». На его счету 7 (4+3) результативных баллов.

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Благодаря яркой игре в атаке железнодорожники идут в лидирующей тройке, отставая всего на два очка от первого места. Смущает только слабая игра в обороне. 13 пропущенных мячей — худший результат в первой шестерке. Для решения этой проблемы у «Альмерии» был приобретен центральный защитник Сесар Монтес. Мексиканец дебютировал за «Локомотив» в кубковом матче с «Химками» (5:1), а в последнем туре РПЛ помог команде обыграть «Пари НН» (3:1). Результаты хорошие, но красно-зеленые по-прежнему редко играют на ноль.

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В какой форме «Спартак»

Красно-белые отстают на пять очков от железнодорожников. В пассиве всего одно поражение, случившееся в стартовом туре нового розыгрыша РПЛ (0:2 от «Оренбурга»), но находиться в турнирной таблице выше мешает большое количество ничейных результатов. Таковых в четырех последних турах было три, в том числе в московском дерби с «Динамо» в минувшее воскресенье. Подопечные Деяна Станковича первыми пропустили, благодаря голам Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко с пенальти к 23-й минуте уже были впереди, а в середине второго тайма оказались еще и в большинстве после удаления у бело-голубых. Но вместо того чтобы добить соперника, красно-белые решили сыграть на удержание счета, за что поплатились на 94-й минуте (2:2). За всю игру у команды прошел только один точный кросс в чужую штрафную при 11 попытках. Низом вскрывать оборону соперника получалось лучше. 13 забитых мячей в девяти турах — худший результат в первой шестерке, зато пропустили меньше красно-белых только «Зенит» и «Краснодар». В целом с новым сербским специалистом «Спартак» прибавил в стабильности, но еще есть к чему стремиться.

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«Локомотив» — «Спартак»: статистика личных встреч

В четырех из пяти последних очных встреч команд в РПЛ и FONBET Кубке России прошла ставка на обмен голами и тотал больше 2.5. У «Локомотива» серия из шести матчей без побед над «Спартаком».

Прогноз Карена Адамяна на матч «Локомотив» — «Спартак» 28 сентября

«Локомотив» и «Спартак» идут в верхней части турнирной таблицы, но добиваются этого диаметрально разными подходами. Первые сделали ставку на россиян, у них меньше всех легионеров в РПЛ. Вторые добиваются результата за счет иностранцев: Станкович, Угальде, Барко, Бабич... Только итоговое место в турнирной таблице рассудит, чья тактика оказалась верной. Как бы то ни было, и «Локомотив», и «Спартак» выглядят достаточно неплохо. Это будет матч на три результата, поэтому лучше я пойду иной дорогой и поставлю на голы. Предыдущая очная встреча команд завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. Думаю, что-то примерно такое же ждет нас и в этот раз: с большим количеством моментов, голами с обеих сторон и тоталом больше 2.5", — заявил Адамян.

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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30 тур
27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 - : -
27.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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