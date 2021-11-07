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«Локомотив» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 7 ноября

17:15
Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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7 ноября в 14-м туре чемпионата России пройдет матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19.00. Трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru.

 
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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предполагают, что в этом матче победа останется за «Спартаком». На успех красно-белых можно поставить с котировкой 2.30 — это примерно 43% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.60 (27%), а победа «Локомотива» есть в линии за 3.10 (30%).

При ставке в 1000 рублей на успех «Локо» потенциальная выплата составит 3100 рублей.

Ставка «Спартак» не проиграет» есть в линии за 1.40.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.35. Удаление идет за 3.20. Удаление и пенальти возможно за 6.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.00. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.87.

 

Спартак — Локомотив

 

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Матвей Леонов все материалы автора
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