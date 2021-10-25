25 октября в 12-м туре российской премьер-лиги «Локомотив» примет футбольный клуб «Сочи». Матч состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19.00. Прямая трансляция будет доступна на одном из телеканалов субхолдинга «Матч».

Хозяева — фавориты встречи, по мнению легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на «Локомотив» можно за 2.70 — это примерно 36% вероятности. Успех футбольного клуба «Сочи» идет за 2.80 (34%), а ничья — за 3.20 (30%).

При ставке в 1000 рублей на «Локомотив» можно выиграть 2700 рублей в случае победы хозяев.

Ф1(0) можно взять за 1.90, а Ф2(0) — за 1.96.

Поставить на тотал больше 2.5 можно за 2.05, а на ТМ 2.5 — за 1.83.

Шансы хозяев забить свыше одного гола оцениваются коэффициентом 2.47.

Уверены, что «Сочи» сумеют забить два мяча или больше? ИТ2Б (1.5) можно взять за 2.50.

Наиболее вероятный счет матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ, — 1:1 с коэффициентом 6.20.