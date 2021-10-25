«Локомотив» — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 25 октября
17:15
25 октября «Локомотив» сыграет на московской «РЖД Арене» с «Сочи». Матч пройдет в рамках 12-го тура РПЛ и стартует в 19.00. Встречу покажет «Матч Премьер».
Фаворита в этом матче нет, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ.
Поставить на победу «Локомотива» можно за 2.70 — это около 36% вероятности. Успех «Сочи» оценивается коэффициентом 2.80 (36%), а ничья идет за 3.20 (28%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Локо» потенциальная выплата составит 2700.
Ф1(-1) доступна за 4.20, а Ф2(+1) — за 1.23.
Если «Локомотив» сможет забить минимум два мяча в этой игре, то сыграет ставка с котировкой 2.47.
Аналогичная ставка на сочинскую команду ИТБ2 (2) есть в линии за 2.54.
Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 наиболее вероятным в матче: коэффициент — 6.20.
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