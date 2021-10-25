25 октября «Локомотив» сыграет на московской «РЖД Арене» с «Сочи». Матч пройдет в рамках 12-го тура РПЛ и стартует в 19.00. Встречу покажет «Матч Премьер».

Фаворита в этом матче нет, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ.

Поставить на победу «Локомотива» можно за 2.70 — это около 36% вероятности. Успех «Сочи» оценивается коэффициентом 2.80 (36%), а ничья идет за 3.20 (28%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Локо» потенциальная выплата составит 2700.

Ф1(-1) доступна за 4.20, а Ф2(+1) — за 1.23.

Если «Локомотив» сможет забить минимум два мяча в этой игре, то сыграет ставка с котировкой 2.47.

Аналогичная ставка на сочинскую команду ИТБ2 (2) есть в линии за 2.54.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 наиболее вероятным в матче: коэффициент — 6.20.