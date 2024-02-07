7 февраля «Локомотив» и «Сибирь» сойдутся в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Начало — в 18.50 мск.

Букмекеры считают железнодорожников огромными фаворитами: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 1.63, вероятность — примерно 61%. Выигрыш команды из Новосибирска доступен за 5.20 (18%), даже ничья идет с меньшей котировкой 4.40 (21%).

Успех «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов представлен за 1.33. Этот рынок на «Сибирь» дан за 3.35.

Также имеется широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.80, Ф2(+1) — за 2.00;

• Ф1(-2) — за 2.65, Ф2(+2) — за 1.45.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 2.00, ТМ 4.5 — за 1.80.

Комбинированный вариант с победой ярославцев и ТБ 4.5 шайбы предложен за привлекательные 2.30. Обратный рынок оценен в 1.55.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Сибирь»

Хозяева не зря считаются серьезными фаворитами: они идут вторыми в Западной конференции, «Сибирь» же находится лишь 10-й на «Востоке». Три предыдущие встречи команд в регулярном чемпионате закончились в пользу «Локомотива», а в последних 10 очных матчах железнодорожники забрали семь побед. При этом за эти игры ярославцы ни разу не оформили больше трех голов и лишь в четырех поединках забросили хотя бы три шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3) за 1.67.