Один из лидеров Западной конференции КХЛ «Локомотив» в очередном поединке регулярного чемпионата сойдется с «Сибирью», которая пока даже не входит в зону плей-офф на «Востоке». Команды сойдутся в Ярославле, начало игры на «Арене-2000» запланировано на 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 18.50 мск.

Букмекеры отдали предпочтение подопечным Игоря Никитина: победа железнодорожников в основное время предложена за 1.63, это приблизительно 61% вероятности. Успех «снеговиков» доступен за 5.20 (18%) — это наименее вероятный исход противостояния. Котировка на ничью — 4.40 (21%).

Триумф «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов представлен за 1.33. Этот рынок на «Сибирь» дан за 3.35.

Также имеется широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.80, Ф2(+1) — за 2.00;

• Ф1(-2) — за 2.65, Ф2(+2) — за 1.45.

Тотал больше 4.5 метких броска идет за 2.00, ТМ 4.5 — за 1.80.

Поставить на то, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал в 1.5 шайбы, можно за 2.35. Коэффициент на то, что такого не случится, — 1.52.

Комбинированный вариант с победой ярославцев и ТБ 4.5 гола доступен за привлекательные 2.30. Обратную опцию оценили в 1.55.