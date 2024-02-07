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Сегодня, 12:15

«Локомотив» — «Сибирь»: где смотреть матч КХЛ 7 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Локомотив» — «Сибирь» 7 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Тревор Мерфи («Сибирь»).
Фото Телеграм-канал «Сибири», Telegram

Один из лидеров Западной конференции КХЛ «Локомотив» в очередном поединке регулярного чемпионата сойдется с «Сибирью», которая пока даже не входит в зону плей-офф на «Востоке». Команды сойдутся в Ярославле, начало игры на «Арене-2000» запланировано на 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 18.50 мск.

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Букмекеры отдали предпочтение подопечным Игоря Никитина: победа железнодорожников в основное время предложена за 1.63, это приблизительно 61% вероятности. Успех «снеговиков» доступен за 5.20 (18%) — это наименее вероятный исход противостояния. Котировка на ничью — 4.40 (21%).

Триумф «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов представлен за 1.33. Этот рынок на «Сибирь» дан за 3.35.

Также имеется широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.80, Ф2(+1) — за 2.00;

• Ф1(-2) — за 2.65, Ф2(+2) — за 1.45.

Иван Климович (&laquo;Сибирь&raquo;). «Локомотив» — «Сибирь»: прогноз на матч КХЛ 7 февраля 2024 года

Тотал больше 4.5 метких броска идет за 2.00, ТМ 4.5 — за 1.80.

Поставить на то, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал в 1.5 шайбы, можно за 2.35. Коэффициент на то, что такого не случится, — 1.52.

Комбинированный вариант с победой ярославцев и ТБ 4.5 гола доступен за привлекательные 2.30. Обратную опцию оценили в 1.55.

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«Атлетико» Мадрид — «Атлетик» Бильбао: прогноз на матч Кубка Испании 7 февраля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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