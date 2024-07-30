«Локомотив» — «Ростов»: парни Карпина начали сезон без поражений
30 июля в первом туре Кубка России на этапе Пути РПЛ «Ростов» приедет в гости к «Локомотиву». Встреча пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени. Старт прямого эфира на телеканале «Матч ТВ» — в 18.00 мск.
Аналитики считают красно-зеленых фаворитами: успех «Локомотива» оценили в 2.15, это около 43% вероятности. На победу команды Валерия Карпина предложили коэффициент 3.35 (30%). Ничья идет за 3.65 (27%).
В первом туре РПЛ дончане на своем поле разделили очки с ЦСКА, а во втором обыграли «Крылья Советов» в Самаре (3:1). Непоражение «Ростова» дали с котировкой 1.99.
Опция «обе забьют» доступна за 1.72, обратный рынок — за 2.15.
Тотал больше 2.5 мяча в очной игре можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.98.
Наиболее возможный результат встречи, по версии экспертов, — 1:1. Этот счет представлен в линии за 7.00.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ростов»
Железнодорожники стартовали в РПЛ результативно, но с разной степенью успешности: сначала сломили «Акрон» (3:2), а затем влетели «Динамо» (1:3). Теперь оборону красно-зеленых проверят парни Валерия Карпина, которые пока не знают поражений: начали чемпионат с домашней нулевой ничьей против ЦСКА, а во втором матче обыграли «Крылья Советов» в Самаре (3:1). В прошлом сезоне соперники тоже встречались на групповом этапе Кубка России и пробили «верх» по голам в обоих матчах. Текущая форма команд указывает на продолжение тренда.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.85.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0