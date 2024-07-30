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«Локомотив» — «Ростов»: парни Карпина начали сезон без поражений

Прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов» 30 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Роналдо («Ростов»).
Фото Официальный сайт ФК «Ростов»

30 июля в первом туре Кубка России на этапе Пути РПЛ «Ростов» приедет в гости к «Локомотиву». Встреча пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени. Старт прямого эфира на телеканале «Матч ТВ» — в 18.00 мск.

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30 июл, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ростов

Аналитики считают красно-зеленых фаворитами: успех «Локомотива» оценили в 2.15, это около 43% вероятности. На победу команды Валерия Карпина предложили коэффициент 3.35 (30%). Ничья идет за 3.65 (27%).

В первом туре РПЛ дончане на своем поле разделили очки с ЦСКА, а во втором обыграли «Крылья Советов» в Самаре (3:1). Непоражение «Ростова» дали с котировкой 1.99.

Опция «обе забьют» доступна за 1.72, обратный рынок — за 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча в очной игре можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.98.

Наиболее возможный результат встречи, по версии экспертов, — 1:1. Этот счет представлен в линии за 7.00.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ростов»

Железнодорожники стартовали в РПЛ результативно, но с разной степенью успешности: сначала сломили «Акрон» (3:2), а затем влетели «Динамо» (1:3). Теперь оборону красно-зеленых проверят парни Валерия Карпина, которые пока не знают поражений: начали чемпионат с домашней нулевой ничьей против ЦСКА, а во втором матче обыграли «Крылья Советов» в Самаре (3:1). В прошлом сезоне соперники тоже встречались на групповом этапе Кубка России и пробили «верх» по голам в обоих матчах. Текущая форма команд указывает на продолжение тренда.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.85.

Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
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4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
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