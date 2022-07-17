«Локомотив» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 17 июля 2022 года
17 июля московский «Локомотив» стартует в новом сезоне РПЛ матчем против «Нижнего Новгорода». Игра пройдет в Москве на «РЖД Арене», начало намечено на 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Прямая трансляция начнется в 17.25 мск. Обслужит встречу судья из Санкт-Петербурга Василий Казарцев.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Локомотив» очевидным фаворитом встречи. На победу железнодорожников принимаются ставки с коэффициентом 1.72, это примерно 58% вероятности. На ничью котировка 3.70 (26%), на успех «Нижнего Новгорода» она еще выше — 5.50 (16%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет приятные 3700 рублей и чистую прибыль в 2700 рублей.
Считаете, что «Нижнему» по силам отоборонять в Москве очки? Вариант Х2 идет за 2.20.
В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл оба матча с одинаковым счетом 2:1. Если вы верите в магию, то на третье подряд повторение этого результата можно поставить за 8.10.
Тотал больше 2.5 гола, который команды так умело пробивали в сезоне-2021/22, предлагается взять за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.83.
«Обе забьют» доступен за 2.02, обратный исход — за 1.79. При этом многое будет зависеть от гостей, потому что хотя бы один их гол идет за 1.66.
В составе железнодорожников наилучшие шансы забить у Вильсона Изидора, его точный удар оценен в 2.40. У нижегородцев гола стоит ждать от Николая Калинского (4.00).
Пенальти оценен в предстоящей игре за 2.35, удаление — за 2.95.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Нижний Новгород»
Соперники вкатываются в сезон с новыми тренерами, но играют примерно в тот же футбол, что и раньше: «Локомотив» много атакует, забивает и пропускает; «Нижний» — плотно защищается и делает ставку на оборону. С задачей сыграть максимально внимательно у своих ворот команда Михаила Галактионова приедет и в Москву.
Но железнодорожники — из тех команд РПЛ, которые очень настырны и агрессивны. Широкий выбор в атакующей линии позволяет им подстроиться под любого соперника. Выстоять все 90 минут и не пропустить гостям будет очень тяжело, а вероятнее всего, в их ворота влетят как минимум два мяча, что произошло и в прошлом году.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 4
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|1 : 1
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1