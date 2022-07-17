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«Локомотив» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 17 июля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород» 17 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Антон Миранчук и Дмитрий Баринов, «Локомотив».
Фото Сайт ФК «Локомотив»

17 июля московский «Локомотив» стартует в новом сезоне РПЛ матчем против «Нижнего Новгорода». Игра пройдет в Москве на «РЖД Арене», начало намечено на 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Прямая трансляция начнется в 17.25 мск. Обслужит встречу судья из Санкт-Петербурга Василий Казарцев.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
17 июл, 17:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Нижний Новгород

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Локомотив» очевидным фаворитом встречи. На победу железнодорожников принимаются ставки с коэффициентом 1.72, это примерно 58% вероятности. На ничью котировка 3.70 (26%), на успех «Нижнего Новгорода» она еще выше — 5.50 (16%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет приятные 3700 рублей и чистую прибыль в 2700 рублей.

Считаете, что «Нижнему» по силам отоборонять в Москве очки? Вариант Х2 идет за 2.20.

В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл оба матча с одинаковым счетом 2:1. Если вы верите в магию, то на третье подряд повторение этого результата можно поставить за 8.10.

Тотал больше 2.5 гола, который команды так умело пробивали в сезоне-2021/22, предлагается взять за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.83.

«Обе забьют» доступен за 2.02, обратный исход — за 1.79. При этом многое будет зависеть от гостей, потому что хотя бы один их гол идет за 1.66.

В составе железнодорожников наилучшие шансы забить у Вильсона Изидора, его точный удар оценен в 2.40. У нижегородцев гола стоит ждать от Николая Калинского (4.00).

Пенальти оценен в предстоящей игре за 2.35, удаление — за 2.95.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Нижний Новгород»

Соперники вкатываются в сезон с новыми тренерами, но играют примерно в тот же футбол, что и раньше: «Локомотив» много атакует, забивает и пропускает; «Нижний» — плотно защищается и делает ставку на оборону. С задачей сыграть максимально внимательно у своих ворот команда Михаила Галактионова приедет и в Москву.

Но железнодорожники — из тех команд РПЛ, которые очень настырны и агрессивны. Широкий выбор в атакующей линии позволяет им подстроиться под любого соперника. Выстоять все 90 минут и не пропустить гостям будет очень тяжело, а вероятнее всего, в их ворота влетят как минимум два мяча, что произошло и в прошлом году.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.85.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
4
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
13
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 2 : 0
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 4
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 1 : 1
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Рамазан Гаджимурадов

Рамазан Гаджимурадов

Урал

 1 0 1
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