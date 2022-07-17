17 июля московский «Локомотив» стартует в новом сезоне РПЛ матчем против «Нижнего Новгорода». Игра пройдет в Москве на «РЖД Арене», начало намечено на 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Прямая трансляция начнется в 17.25 мск. Обслужит встречу судья из Санкт-Петербурга Василий Казарцев.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Локомотив» очевидным фаворитом встречи. На победу железнодорожников принимаются ставки с коэффициентом 1.72, это примерно 58% вероятности. На ничью котировка 3.70 (26%), на успех «Нижнего Новгорода» она еще выше — 5.50 (16%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет приятные 3700 рублей и чистую прибыль в 2700 рублей.

Считаете, что «Нижнему» по силам отоборонять в Москве очки? Вариант Х2 идет за 2.20.

В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл оба матча с одинаковым счетом 2:1. Если вы верите в магию, то на третье подряд повторение этого результата можно поставить за 8.10.

Тотал больше 2.5 гола, который команды так умело пробивали в сезоне-2021/22, предлагается взять за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.83.

«Обе забьют» доступен за 2.02, обратный исход — за 1.79. При этом многое будет зависеть от гостей, потому что хотя бы один их гол идет за 1.66.

В составе железнодорожников наилучшие шансы забить у Вильсона Изидора, его точный удар оценен в 2.40. У нижегородцев гола стоит ждать от Николая Калинского (4.00).

Пенальти оценен в предстоящей игре за 2.35, удаление — за 2.95.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Нижний Новгород»

Соперники вкатываются в сезон с новыми тренерами, но играют примерно в тот же футбол, что и раньше: «Локомотив» много атакует, забивает и пропускает; «Нижний» — плотно защищается и делает ставку на оборону. С задачей сыграть максимально внимательно у своих ворот команда Михаила Галактионова приедет и в Москву.

Но железнодорожники — из тех команд РПЛ, которые очень настырны и агрессивны. Широкий выбор в атакующей линии позволяет им подстроиться под любого соперника. Выстоять все 90 минут и не пропустить гостям будет очень тяжело, а вероятнее всего, в их ворота влетят как минимум два мяча, что произошло и в прошлом году.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.85.