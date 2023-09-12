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Сегодня, 11:15

«Локомотив» — «Куньлунь»: прогноз на матч КХЛ 12 сентября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Куньлунь» 12 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Андрей Сергеев («Локомотив»).
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram

12 сентября лидер Восточной конференции КХЛ «Куньлунь» отправится на выезд в Ярославль, где встретится с «Локомотивом». Игра пройдет на льду «Арены-2000» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Игроки &laquo;Спартака&raquo;. СКА — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 12 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу коллектива Игоря Никитина в основное время можно с коэффициентом 1.50, это приблизительно 65% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 5.60 (16%), даже на ничью представили меньшую котировку 5.00 (19%).

За последние 10 столкновений в КХЛ соперникам лишь однажды не хватило основного времени для выявления сильнейшего. Триумф железнодорожников с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.28, этот рынок на клуб из Пекина идет за 3.63.

Привлекательные котировки предложены на варианты результатов с учетом форы:

• Ф1(-1.5) — за 1.88, Ф2(+1.5) — за 1.92;

• Ф1(-2.5) — за 2.63, Ф2(+2.5) — за 1.45.

Команды нередко проводили яркие поединки: в последних 10 встречах семь раз пробивали отметку в пять заброшенных шайб на двоих. Тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.55, ТМ 4.5 — за 2.25.

Вероятность увидеть овертайм дали в 5.00, обратный рынок — за 1.17.

Александр Радулов (&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;). «Ак Барс» — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 12 сентября 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Куньлунь»

Коллектив из Пекина отлично стартовал: за пять поединков оформил четыре виктории и взлетел на первую строчку в Восточной конференции. Причем «Куньлунь» прошел неуступчивые минское «Динамо» и «Спартак» (по 4:3) и в овертайме обыграл сильный ЦСКА (3:2). Подопечные Виктора Игнатьева показывают неплохую результативность: забросили уже 15 шайб и лишь раз отличились менее чем три раза за игру — против «Ак Барса» (1:5). «Локомотив» же начал сезон не лучшим образом: в четырех встречах потерпел два поражения и лишь раз победил в основное время. Также ярославцы немало пропустили (14 раз) и ни разу не получили менее двух голов.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.71.

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СКА — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 12 сентября 2023 года

«Ак Барс» — «Динамо» Минск: где смотреть матч КХЛ 12 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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