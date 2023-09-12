12 сентября лидер Восточной конференции КХЛ «Куньлунь» отправится на выезд в Ярославль, где встретится с «Локомотивом». Игра пройдет на льду «Арены-2000» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу коллектива Игоря Никитина в основное время можно с коэффициентом 1.50, это приблизительно 65% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 5.60 (16%), даже на ничью представили меньшую котировку 5.00 (19%).

За последние 10 столкновений в КХЛ соперникам лишь однажды не хватило основного времени для выявления сильнейшего. Триумф железнодорожников с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.28, этот рынок на клуб из Пекина идет за 3.63.

Привлекательные котировки предложены на варианты результатов с учетом форы:

• Ф1(-1.5) — за 1.88, Ф2(+1.5) — за 1.92;

• Ф1(-2.5) — за 2.63, Ф2(+2.5) — за 1.45.

Команды нередко проводили яркие поединки: в последних 10 встречах семь раз пробивали отметку в пять заброшенных шайб на двоих. Тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.55, ТМ 4.5 — за 2.25.

Вероятность увидеть овертайм дали в 5.00, обратный рынок — за 1.17.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Куньлунь»

Коллектив из Пекина отлично стартовал: за пять поединков оформил четыре виктории и взлетел на первую строчку в Восточной конференции. Причем «Куньлунь» прошел неуступчивые минское «Динамо» и «Спартак» (по 4:3) и в овертайме обыграл сильный ЦСКА (3:2). Подопечные Виктора Игнатьева показывают неплохую результативность: забросили уже 15 шайб и лишь раз отличились менее чем три раза за игру — против «Ак Барса» (1:5). «Локомотив» же начал сезон не лучшим образом: в четырех встречах потерпел два поражения и лишь раз победил в основное время. Также ярославцы немало пропустили (14 раз) и ни разу не получили менее двух голов.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.71.

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