12 сентября «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ схлестнется с лидером Восточной конференции «Куньлунем». Команды выйдут на лед «Арены-2000» в Ярославле в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают железнодорожников серьезными фаворитами: успех ярославцев в основное время предложен с коэффициентом 1.50, что составляет приблизительно 65% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 5.60 (16%) — это наименее ожидаемый исход противостояния. Котировка на ничью — 5.00 (19%).

За последние 10 встреч в КХЛ соперникам лишь однажды не хватило основного времени для выявления победителя. Триумф железнодорожников с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.28, этот рынок на клуб из Пекина идет за 3.63.

Привлекательные котировки предложены на варианты результатов с учетом форы:

• Ф1(-1.5) — за 1.88, Ф2(+1.5) — за 1.92;

• Ф1(-2.5) — за 2.63, Ф2(+2.5) — за 1.45.

Команды нередко проводили яркие поединки: в 10 прошлых столкновениях семь раз пробивали отметку в пять точных бросков на двоих. Тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.55, ТМ 4.5 — за 2.25. В текущем сезоне «Куньлунь» отличается в среднем трижды за игру, «Локомотив» — дважды.

Комбинированный вариант с победой железнодорожников и ТБ 4.5 шайбы дали за 1.90, обратный рынок предложен за 3.18. За 10 предыдущих встреч «Локо» семь раз обыгрывал «Куньлунь», чтобы в матче забросили хотя бы пять раз.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 5.00, обратный рынок — за 1.17.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей