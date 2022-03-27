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Сегодня, 11:15

«Локомотив-Кубань» — УНИКС: где смотреть матч 27 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — УНИКС 27 марта
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
«Локомотив-Кубань» — УНИКС: где смотреть матч 27 марта онлайн в прямом эфире.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

27 марта 2022 года «Локомотив-Кубань» примет УНИКС в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ. Встреча состоится в Краснодаре на арене «Баскет-Холл», начало в 13.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 12.55.

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Гости — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу УНИКСа в матче вы можете с коэффициентом 1.80 — это примерно 53% вероятности. Успех «Локомотива-Кубань» доступен за 2.00 (47%).

Вероятность овертайма в матче оценивается котировкой 13.0.

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 13 000 рублей в том случае, если в матче будет овертайм.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы, для примера:

· Ф1(+1.5) идет за 1.90, как и Ф2(-1.5);

· Ф1(+2.5) идет за 1.75, а Ф2(-2.5) — за 2.00;

· Ф1(+3.5) идет за 1.65, а Ф2(-3.5) — за 2.15.

Тотал очков больше 166.5 доступен за 1.90, как и ТМ 166.5.

Шансы «Локомотива-Кубань» набрать 83 очка минимум оцениваются коэффициентом 1.87.

Уверены, что УНИКС сумеет забросить свыше 83 очков? ИТБ2 (83.5) идет за 1.81.

Кроме того, вы можете поставить на чет или нечет итогового счета матча. Оба варианта доступны с коэффициентом 1.90.

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БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: прогноз на матч НХЛ 27 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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