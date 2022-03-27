27 марта 2022 года «Локомотив-Кубань» примет УНИКС в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ. Встреча состоится в Краснодаре на арене «Баскет-Холл», начало в 13.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 12.55.

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу УНИКСа в матче вы можете с коэффициентом 1.80 — это примерно 53% вероятности. Успех «Локомотива-Кубань» доступен за 2.00 (47%).

Вероятность овертайма в матче оценивается котировкой 13.0.

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 13 000 рублей в том случае, если в матче будет овертайм.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы, для примера:

· Ф1(+1.5) идет за 1.90, как и Ф2(-1.5);

· Ф1(+2.5) идет за 1.75, а Ф2(-2.5) — за 2.00;

· Ф1(+3.5) идет за 1.65, а Ф2(-3.5) — за 2.15.

Тотал очков больше 166.5 доступен за 1.90, как и ТМ 166.5.

Шансы «Локомотива-Кубань» набрать 83 очка минимум оцениваются коэффициентом 1.87.

Уверены, что УНИКС сумеет забросить свыше 83 очков? ИТБ2 (83.5) идет за 1.81.

Кроме того, вы можете поставить на чет или нечет итогового счета матча. Оба варианта доступны с коэффициентом 1.90.