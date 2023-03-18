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18 марта, 10:15

«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 18 марта 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 18 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Эдуард Сперцян на тренировке («Краснодар»).
Фото Телеграм-канал «Краснодара»., Telegram

Одно из главных событий 20-го тура РПЛ — встреча «Локомотива» и «Краснодара». Игра состоится 18 марта в Москве на «РЖД Арене», главный арбитр Кирилл Левников даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 19.15 мск.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:2
Краснодар

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.53, вероятность — около 38%. Выигрыш гостей доступен с котировкой 2.83 (34%), ничья идет за 3.48 (28%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3480 рублей.

Команды встречались в этом сезоне уже три раза: в первом круге чемпионата и дважды в Кубке России. «Быки» ни разу не уступили железнодорожникам: оформили по одной победе в Кубке и РПЛ, а также сыграли вничью в Кубке (но проиграли в серии пенальти). Поставить на то, что гости вновь не уступят москвичам, можно за 1.54.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.00;

• победа «Локо» 2:1 — за 9.00;

• успех «Краснодара» с таким же счетом — за 9.25.

Аналитики ожидают яркий матч: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.14. Из трех игр в этом сезоне команды дважды пробивали отметку в три забитых мяча.

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Прогноз и ставка на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар»

«Локомотив» проводит не лучший сезон и после зимнего перерыва не смог наладить стабильность результатов. В 2023-м команда Михаила Галактионова провела пять матчей во всех турнирах и в трех уступила («Акрону» в Кубке — в серии 11-метровых). Железнодорожники обыграли лишь «Ахмат» (1:0) и «Ростов» (3:1) — далеко не сильнейших соперников.

«Краснодар», наоборот, выглядит неплохо и за те же пять игр в 2023-м влетел лишь однажды — ЦСКА в Кубке (0:3). Также коллектив Владимира Ивича неплохо атакует и за четыре последних матча во всех турнирах оформил девять голов. К тому же «быки» в этом сезоне не уступили «Локо» в основное время ни разу за три матча.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.05.

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СКА — «Торпедо»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 18 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Зенит

 16
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Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

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Александр Соболев

Александр Соболев

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Локомотив

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