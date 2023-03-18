«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 18 марта 2023 года
Одно из главных событий 20-го тура РПЛ — встреча «Локомотива» и «Краснодара». Игра состоится 18 марта в Москве на «РЖД Арене», главный арбитр Кирилл Левников даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.53, вероятность — около 38%. Выигрыш гостей доступен с котировкой 2.83 (34%), ничья идет за 3.48 (28%).
Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3480 рублей.
Команды встречались в этом сезоне уже три раза: в первом круге чемпионата и дважды в Кубке России. «Быки» ни разу не уступили железнодорожникам: оформили по одной победе в Кубке и РПЛ, а также сыграли вничью в Кубке (но проиграли в серии пенальти). Поставить на то, что гости вновь не уступят москвичам, можно за 1.54.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.00;
• победа «Локо» 2:1 — за 9.00;
• успех «Краснодара» с таким же счетом — за 9.25.
Аналитики ожидают яркий матч: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.14. Из трех игр в этом сезоне команды дважды пробивали отметку в три забитых мяча.
Прогноз и ставка на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар»
«Локомотив» проводит не лучший сезон и после зимнего перерыва не смог наладить стабильность результатов. В 2023-м команда Михаила Галактионова провела пять матчей во всех турнирах и в трех уступила («Акрону» в Кубке — в серии 11-метровых). Железнодорожники обыграли лишь «Ахмат» (1:0) и «Ростов» (3:1) — далеко не сильнейших соперников.
«Краснодар», наоборот, выглядит неплохо и за те же пять игр в 2023-м влетел лишь однажды — ЦСКА в Кубке (0:3). Также коллектив Владимира Ивича неплохо атакует и за четыре последних матча во всех турнирах оформил девять голов. К тому же «быки» в этом сезоне не уступили «Локо» в основное время ни разу за три матча.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.05.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3