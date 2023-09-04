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«Локомотив» и ФОНБЕТ презентовали «Нейромерч»

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«Нейромерч» ФК «Локомотив».
«Нейромерч» ФК «Локомотив».
«Нейромерч» ФК «Локомотив».
«Нейромерч» ФК «Локомотив».
«Нейромерч» ФК «Локомотив».
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ФК «Локомотив» и официальный партнер клуба компания ФОНБЕТ презентовали «Нейромерч» — совместную капсульную коллекцию одежды, вдохновленную историей побед клуба.

На «яркой полосе», составившей основу всех позиций капсулы, изображены самые памятные моменты и символы последних двух десятилетий истории «Локомотива».

«Нейромерч» ФК «Локомотив».


Ключевые события клуба, важные места, изображения главных героев, «представленных» на полосе, визуализировала нейросеть. Красно-зеленые полосы, расположенные на рукавах костюмов и футболок, символизируют железную дорогу. Воротники и манжеты перекликаются с фирменными цветами «Локо» и партнера клуба.

«Нейромерч» ФК «Локомотив».

Истории «яркой полосы»:

— Мяч Дмитрия Хохлова в ворота миланского «Интера».

— Локомотив Л-3516 — центральный символ клуба, красующийся на центральной площади «РЖД Арены».

— Дмитрий Лоськов — легенда клуба, рекордсмен «Локомотива» по числу матчей, голов и результативных передач, а ныне — член тренерского штаба команды.
— «РВАТЬ И МЕТАТЬ» — надпись на огромном баннере на эпическом матче со «Спартаком» в 2007 году, закончившемся точным ударом Малхаза Асатиани на 94-й минуте.
— Кубок России — трофей, который «Локомотив» выигрывал больше всех в истории страны — 9 раз.
— Празднование Эдера после золотого гола в ворота «Зенита» 5 мая 2018 года.
— Поезд, переезжающий корону, — олицетворение победы над «Реалом» в Лиге чемпионов 30 октября 2001 года.
— Дмитрий Сычев, празднующий золото чемпионата России-2004 в Ярославле.
— Джейкоб Лекхето на крыше базы в Баковке с трофеем после первого чемпионства в 2002-м.
— «РЖД Арена» — домашняя арена клуба в Черкизове.

«Нейромерч» ФК «Локомотив».

В презентации капсульной коллекции приняли участие футболисты «Локо» Антон Миранчук, Наир Тикнизян и Илья Лантратов. Не обошлось на съемках и без прекрасного пола — защитник ЖФК «Локомотив» Ирина Подшибякина, а также телеведущая МАТЧ ТВ и амбассадор ФОНБЕТ Яна Ромашкина продемонстрировали, как прекрасно одежда сидит и на девушках.

«Нейромерч» ФК «Локомотив».


Капсулу с «яркой полосой» составили: спортивный костюм, свитшот, футболка, панама и носки. «Нейромерч» уже в доступен в клубном магазине атрибутики на «РЖД Арене» и в онлайн-магазине на shop.fclm.ru. А также будет разыгран на ресурсах официального партнера клуба ФОНБЕТ.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Сочи – Спартак
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
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Матео Кассьерра

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Антон Заболотный

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Краснодар

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Динамо

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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