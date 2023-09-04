«Локомотив» и ФОНБЕТ презентовали «Нейромерч»
ФК «Локомотив» и официальный партнер клуба компания ФОНБЕТ презентовали «Нейромерч» — совместную капсульную коллекцию одежды, вдохновленную историей побед клуба.
На «яркой полосе», составившей основу всех позиций капсулы, изображены самые памятные моменты и символы последних двух десятилетий истории «Локомотива».
Ключевые события клуба, важные места, изображения главных героев, «представленных» на полосе, визуализировала нейросеть. Красно-зеленые полосы, расположенные на рукавах костюмов и футболок, символизируют железную дорогу. Воротники и манжеты перекликаются с фирменными цветами «Локо» и партнера клуба.
Истории «яркой полосы»:
— Мяч Дмитрия Хохлова в ворота миланского «Интера».
— Локомотив Л-3516 — центральный символ клуба, красующийся на центральной площади «РЖД Арены».
— Дмитрий Лоськов — легенда клуба, рекордсмен «Локомотива» по числу матчей, голов и результативных передач, а ныне — член тренерского штаба команды.
— «РВАТЬ И МЕТАТЬ» — надпись на огромном баннере на эпическом матче со «Спартаком» в 2007 году, закончившемся точным ударом Малхаза Асатиани на 94-й минуте.
— Кубок России — трофей, который «Локомотив» выигрывал больше всех в истории страны — 9 раз.
— Празднование Эдера после золотого гола в ворота «Зенита» 5 мая 2018 года.
— Поезд, переезжающий корону, — олицетворение победы над «Реалом» в Лиге чемпионов 30 октября 2001 года.
— Дмитрий Сычев, празднующий золото чемпионата России-2004 в Ярославле.
— Джейкоб Лекхето на крыше базы в Баковке с трофеем после первого чемпионства в 2002-м.
— «РЖД Арена» — домашняя арена клуба в Черкизове.
В презентации капсульной коллекции приняли участие футболисты «Локо» Антон Миранчук, Наир Тикнизян и Илья Лантратов. Не обошлось на съемках и без прекрасного пола — защитник ЖФК «Локомотив» Ирина Подшибякина, а также телеведущая МАТЧ ТВ и амбассадор ФОНБЕТ Яна Ромашкина продемонстрировали, как прекрасно одежда сидит и на девушках.
Капсулу с «яркой полосой» составили: спортивный костюм, свитшот, футболка, панама и носки. «Нейромерч» уже в доступен в клубном магазине атрибутики на «РЖД Арене» и в онлайн-магазине на shop.fclm.ru. А также будет разыгран на ресурсах официального партнера клуба ФОНБЕТ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0