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«Локомотив» — «Динамо»: прогноз на товарищеский матч 10 июля 2022 года

Прогноз на товарищеский матч «Локомотив» — «Динамо» 10 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Константин Тюкавин, «Динамо».
Фото Сайт ФК «Динамо»

«Локомотив» и «Динамо» 10 июля проведут заключительный товарищеский матч перед стартом сезона РПЛ. Игра состоится на «РЖД Арене» в 19.00 по московскому времени. На общедоступных телеканалах она показана не будет.

Товарищеские матчи. Клубы.
10 июл, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Динамо» солидным фаворитом. На его победу можно поставить за коэффициент 2.10, это примерно 47% вероятности. На «Локомотив» котировка — 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (21%).

Поставленная на успех «Динамо» 1000 рублей в случае успеха клуба Славиши Йокановича принесет 2100 рублей.

Команды в последние годы играют результативно и редко оставляют пропущенный мяч без ответа — «обе забьют» случился в пяти предыдущих матчах из шести. На обмен голами в товарняке можно поставить за 1.45, на противоположный исход — за 2.55.

Тотал больше 2.5 мяча идет за небольшой коэффициент 1.51, на ТМ 2.5 — за 2.46.

Считаете, что «Локомотив» сдержит дерзкую динамовскую молодежь? 1Х оценен в 1.69.

Шикарный коэффициент на вариант «больше 1.5 гола в обоих таймах», а именно — 3.60.

Что удивительно, несмотря на все разговоры о большом количестве голов, самый вероятный точный счет матча — ничья 1:1 за 7.50.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Динамо»

Соперники играют результативно в межсезонье, но один факт должен огорчать болельщиков «Локо» — команда достаточно много пропускает (три мяча в двух матчах со средними командами). «Динамо» свои мячи обязательно забьет и не проиграет, а совместными усилиями получится три и более гола.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.22.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
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 - : -
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