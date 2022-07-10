«Локомотив» — «Динамо»: прогноз на товарищеский матч 10 июля 2022 года
«Локомотив» и «Динамо» 10 июля проведут заключительный товарищеский матч перед стартом сезона РПЛ. Игра состоится на «РЖД Арене» в 19.00 по московскому времени. На общедоступных телеканалах она показана не будет.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Динамо» солидным фаворитом. На его победу можно поставить за коэффициент 2.10, это примерно 47% вероятности. На «Локомотив» котировка — 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (21%).
Поставленная на успех «Динамо» 1000 рублей в случае успеха клуба Славиши Йокановича принесет 2100 рублей.
Команды в последние годы играют результативно и редко оставляют пропущенный мяч без ответа — «обе забьют» случился в пяти предыдущих матчах из шести. На обмен голами в товарняке можно поставить за 1.45, на противоположный исход — за 2.55.
Тотал больше 2.5 мяча идет за небольшой коэффициент 1.51, на ТМ 2.5 — за 2.46.
Считаете, что «Локомотив» сдержит дерзкую динамовскую молодежь? 1Х оценен в 1.69.
Шикарный коэффициент на вариант «больше 1.5 гола в обоих таймах», а именно — 3.60.
Что удивительно, несмотря на все разговоры о большом количестве голов, самый вероятный точный счет матча — ничья 1:1 за 7.50.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Динамо»
Соперники играют результативно в межсезонье, но один факт должен огорчать болельщиков «Локо» — команда достаточно много пропускает (три мяча в двух матчах со средними командами). «Динамо» свои мячи обязательно забьет и не проиграет, а совместными усилиями получится три и более гола.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.22.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -