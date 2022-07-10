«Локомотив» и «Динамо» 10 июля проведут заключительный товарищеский матч перед стартом сезона РПЛ. Игра состоится на «РЖД Арене» в 19.00 по московскому времени. На общедоступных телеканалах она показана не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Динамо» солидным фаворитом. На его победу можно поставить за коэффициент 2.10, это примерно 47% вероятности. На «Локомотив» котировка — 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (21%).

Поставленная на успех «Динамо» 1000 рублей в случае успеха клуба Славиши Йокановича принесет 2100 рублей.

Команды в последние годы играют результативно и редко оставляют пропущенный мяч без ответа — «обе забьют» случился в пяти предыдущих матчах из шести. На обмен голами в товарняке можно поставить за 1.45, на противоположный исход — за 2.55.

Тотал больше 2.5 мяча идет за небольшой коэффициент 1.51, на ТМ 2.5 — за 2.46.

Считаете, что «Локомотив» сдержит дерзкую динамовскую молодежь? 1Х оценен в 1.69.

Шикарный коэффициент на вариант «больше 1.5 гола в обоих таймах», а именно — 3.60.

Что удивительно, несмотря на все разговоры о большом количестве голов, самый вероятный точный счет матча — ничья 1:1 за 7.50.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Динамо»

Соперники играют результативно в межсезонье, но один факт должен огорчать болельщиков «Локо» — команда достаточно много пропускает (три мяча в двух матчах со средними командами). «Динамо» свои мячи обязательно забьет и не проиграет, а совместными усилиями получится три и более гола.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.22.