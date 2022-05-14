«Локомотив» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 14 мая 2022 года
«Локомотив» — «Динамо» — одна из самых цепляющих вывесок 29-го тура РПЛ. 14 мая 2022 года железнодорожники примут соперника на «РЖД Арене». Игра начнется в 16.30 мск. Прямую трансляцию ищите на сайте matchtv.ru — она стартует в 16.00.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — серьезный фаворит. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.86, вероятность — около 52%. Успех «Локомотива» оценен в 4.00 (24%). Ничья предложена с такой же котировкой.
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет 4000 рублей.
1Х можно оформить с коэффициентом 2.00.
Но три самых вероятных результата матча — против «Локомотива»:
• ничья 1:1 идет за 6.90;
• победа «Динамо» 1:0 — за 7.50;
• успех бело-голубых 2:1 — за 8.00.
Индивидуальный тотал голов «Динамо» больше 1.5 оценен приятными 1.86, тотал меньше — за 1.97. У «Локомотива» этот рынок предложен за 3.00 и 1.39 соответственно.
В первом круге команды сыграли вничью — 1:1. Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.74. Обратный вариант доступен за 2.10.
Прогноз и ставка на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо»
«Динамо» после потери шансов на чемпионство развалилось и проиграло три матча подряд: ЦСКА (0:1), «Уралу» (2:3) и «Крыльям Советов» (2:5). «Локомотив» тоже выступает не слишком устойчиво — только в последнем туре победой над «Рубином» (1:0) закрыл серию из двух поражений подряд.
При этом команды стабильно забивают: «Динамо» — второе по забитым в РПЛ, «Локо» — шестой. И немало пропускают — у железнодорожников один сухой матч из последних шести, в сетке ворот бело-голубых в трех последних играх мяч побывал девять раз.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
3
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0