«Локомотив» — «Динамо» — одна из самых цепляющих вывесок 29-го тура РПЛ. 14 мая 2022 года железнодорожники примут соперника на «РЖД Арене». Игра начнется в 16.30 мск. Прямую трансляцию ищите на сайте matchtv.ru — она стартует в 16.00.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — серьезный фаворит. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.86, вероятность — около 52%. Успех «Локомотива» оценен в 4.00 (24%). Ничья предложена с такой же котировкой.

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет 4000 рублей.

1Х можно оформить с коэффициентом 2.00.

Но три самых вероятных результата матча — против «Локомотива»:

• ничья 1:1 идет за 6.90;

• победа «Динамо» 1:0 — за 7.50;

• успех бело-голубых 2:1 — за 8.00.

Индивидуальный тотал голов «Динамо» больше 1.5 оценен приятными 1.86, тотал меньше — за 1.97. У «Локомотива» этот рынок предложен за 3.00 и 1.39 соответственно.

В первом круге команды сыграли вничью — 1:1. Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.74. Обратный вариант доступен за 2.10.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо»

«Динамо» после потери шансов на чемпионство развалилось и проиграло три матча подряд: ЦСКА (0:1), «Уралу» (2:3) и «Крыльям Советов» (2:5). «Локомотив» тоже выступает не слишком устойчиво — только в последнем туре победой над «Рубином» (1:0) закрыл серию из двух поражений подряд.

При этом команды стабильно забивают: «Динамо» — второе по забитым в РПЛ, «Локо» — шестой. И немало пропускают — у железнодорожников один сухой матч из последних шести, в сетке ворот бело-голубых в трех последних играх мяч побывал девять раз.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.74.