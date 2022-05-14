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«Локомотив» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 14 мая 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» 14 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Гильерме («Локомотив»).
Фото Global Look Press

«Локомотив» — «Динамо» — одна из самых цепляющих вывесок 29-го тура РПЛ. 14 мая 2022 года железнодорожники примут соперника на «РЖД Арене». Игра начнется в 16.30 мск. Прямую трансляцию ищите на сайте matchtv.ru — она стартует в 16.00.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
14 мая, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — серьезный фаворит. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.86, вероятность — около 52%. Успех «Локомотива» оценен в 4.00 (24%). Ничья предложена с такой же котировкой.

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет 4000 рублей.

1Х можно оформить с коэффициентом 2.00.

Но три самых вероятных результата матча — против «Локомотива»:

• ничья 1:1 идет за 6.90;

• победа «Динамо» 1:0 — за 7.50;

• успех бело-голубых 2:1 — за 8.00.

Индивидуальный тотал голов «Динамо» больше 1.5 оценен приятными 1.86, тотал меньше — за 1.97. У «Локомотива» этот рынок предложен за 3.00 и 1.39 соответственно.

В первом круге команды сыграли вничью — 1:1. Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.74. Обратный вариант доступен за 2.10.

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Прогноз и ставка на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо»

«Динамо» после потери шансов на чемпионство развалилось и проиграло три матча подряд: ЦСКА (0:1), «Уралу» (2:3) и «Крыльям Советов» (2:5). «Локомотив» тоже выступает не слишком устойчиво — только в последнем туре победой над «Рубином» (1:0) закрыл серию из двух поражений подряд.

При этом команды стабильно забивают: «Динамо» — второе по забитым в РПЛ, «Локо» — шестой. И немало пропускают — у железнодорожников один сухой матч из последних шести, в сетке ворот бело-голубых в трех последних играх мяч побывал девять раз.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.74.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
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