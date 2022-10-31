31 октября в игре регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Локомотив» и минское «Динамо». Команды сыграют на льду «Арены-2000» в Ярославле, матч начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — однозначные фавориты: поставить на победу железнодорожников в основное время можно с коэффициентом 1.67, что составляет приблизительно 57% вероятности. Успех «Динамо» идет за 5.00 (19%), даже на ничью котировка немного ниже — 4.00 (24%).

Верите в фаворита? Ставка в 1000 рублей на победу «Локомотива» при благополучном исходе принесет 1670 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.00, Ф2(+1.5) — за 1.77;

• Ф2(-1.5) можно взять за 6.80, Ф1(+1.5) — за 1.08.

Команды уже дважды встречались в этом сезоне и обменялись домашними победами: «Локомотив» выиграл 3:2, «Динамо» — 5:2. Считаете, что на этот раз гости как минимум не уступят в основное время? Этот рынок доступен за 2.12.

Нападение соперников работает практически одинаково: ярославцы в среднем забрасывают 2.57 шайбы за матч, минчане — 2.58. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола предложен за 1.54, ИТМ1 (2.5) — за 2.37. Эти рынки на гостей идут за 3.10 и 1.33 соответственно.

Общий тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.70, ТМ 4.5 — в 2.15.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Динамо» Минск 31 октября 2022 года

Железнодорожники набрали хорошую форму: потерпели лишь два поражения в основное время за 11 последних матчей и взлетели на четвертое место на «Западе». «Динамо» же с трудом удерживается на восьмой строчке: минчане проиграли в 11 из последних 15 игр (в трех — не в основное время). К тому же «Динамо» очень плохо защищается: пропускает в среднем 2.88 гола за матч, больше только у пяти команд. Ярославцы же в шести из последних восьми встреч оформили минимум три заброшенные шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.54.