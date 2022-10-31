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«Локомотив» — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 31 октября 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Минск 31 октября 2022 года
Артемий Кутейников
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Джозеф Душак («Динамо» Минск).
Фото Global Look Press

31 октября в игре регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Локомотив» и минское «Динамо». Команды сыграют на льду «Арены-2000» в Ярославле, матч начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.

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По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — однозначные фавориты: поставить на победу железнодорожников в основное время можно с коэффициентом 1.67, что составляет приблизительно 57% вероятности. Успех «Динамо» идет за 5.00 (19%), даже на ничью котировка немного ниже — 4.00 (24%).

Верите в фаворита? Ставка в 1000 рублей на победу «Локомотива» при благополучном исходе принесет 1670 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.00, Ф2(+1.5) — за 1.77;

• Ф2(-1.5) можно взять за 6.80, Ф1(+1.5) — за 1.08.

Команды уже дважды встречались в этом сезоне и обменялись домашними победами: «Локомотив» выиграл 3:2, «Динамо» — 5:2. Считаете, что на этот раз гости как минимум не уступят в основное время? Этот рынок доступен за 2.12.

Нападение соперников работает практически одинаково: ярославцы в среднем забрасывают 2.57 шайбы за матч, минчане — 2.58. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола предложен за 1.54, ИТМ1 (2.5) — за 2.37. Эти рынки на гостей идут за 3.10 и 1.33 соответственно.

Общий тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.70, ТМ 4.5 — в 2.15.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Динамо» Минск 31 октября 2022 года

Железнодорожники набрали хорошую форму: потерпели лишь два поражения в основное время за 11 последних матчей и взлетели на четвертое место на «Западе». «Динамо» же с трудом удерживается на восьмой строчке: минчане проиграли в 11 из последних 15 игр (в трех — не в основное время). К тому же «Динамо» очень плохо защищается: пропускает в среднем 2.88 гола за матч, больше только у пяти команд. Ярославцы же в шести из последних восьми встреч оформили минимум три заброшенные шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.54.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Минск)
ХК Локомотив (Ярославль)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Спартак

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 6
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Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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