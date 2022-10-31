«Локомотив» — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 31 октября 2022 года
31 октября в игре регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Локомотив» и минское «Динамо». Команды сыграют на льду «Арены-2000» в Ярославле, матч начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — однозначные фавориты: поставить на победу железнодорожников в основное время можно с коэффициентом 1.67, что составляет приблизительно 57% вероятности. Успех «Динамо» идет за 5.00 (19%), даже на ничью котировка немного ниже — 4.00 (24%).
Верите в фаворита? Ставка в 1000 рублей на победу «Локомотива» при благополучном исходе принесет 1670 рублей.
Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.00, Ф2(+1.5) — за 1.77;
• Ф2(-1.5) можно взять за 6.80, Ф1(+1.5) — за 1.08.
Команды уже дважды встречались в этом сезоне и обменялись домашними победами: «Локомотив» выиграл 3:2, «Динамо» — 5:2. Считаете, что на этот раз гости как минимум не уступят в основное время? Этот рынок доступен за 2.12.
Нападение соперников работает практически одинаково: ярославцы в среднем забрасывают 2.57 шайбы за матч, минчане — 2.58. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола предложен за 1.54, ИТМ1 (2.5) — за 2.37. Эти рынки на гостей идут за 3.10 и 1.33 соответственно.
Общий тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.70, ТМ 4.5 — в 2.15.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Динамо» Минск 31 октября 2022 года
Железнодорожники набрали хорошую форму: потерпели лишь два поражения в основное время за 11 последних матчей и взлетели на четвертое место на «Западе». «Динамо» же с трудом удерживается на восьмой строчке: минчане проиграли в 11 из последних 15 игр (в трех — не в основное время). К тому же «Динамо» очень плохо защищается: пропускает в среднем 2.88 гола за матч, больше только у пяти команд. Ярославцы же в шести из последних восьми встреч оформили минимум три заброшенные шайбы.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.54.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2