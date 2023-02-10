10 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды из Западной конференции — «Локомотив» и «Динамо». Игра состоится в Ярославле на льду «Арены-2000-Локомотив», начало — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME. Эфир стартует в 18.50 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 46% вероятности. Успех гостей идет за серьезные 3.40 (27%), ничья доступна с такой же котировкой.

Считаете, что команды не выявят победителя за три периода? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае выигрыша принесет 3400 рублей.

Также вы можете поставить на победу любой из команд с учетом овертайма и серии буллитов: на железнодорожников этот рынок доступен за 1.59, на бело-голубых — за 2.36.

Команды встречались в этом сезоне уже трижды, предстоящий матч — последний очный для «Локо» и «Динамо» в этом сезоне регулярки. Коллективы обменялись выездными победами: железнодорожники дважды победили в Москве, бело-голубые — один раз в Ярославле. Поставить на то, что москвичи хотя бы не уступят на выезде, можно за 1.65.

Аналитики не рассчитывают, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 2.35, ТМ 4.5 — за 1.55. С гораздо более вероятной котировкой предложен тотал больше 3.5 гола — 1.60, ТМ 3.5 идет за 2.34.

Также на матч доступен широкий выбор интересных комбинированных ставок. Например, рынок на то, что каждая команда пробьет тотал больше 1.5 гола, оценен в 2.48. Поставить на обратный результат можно за 1.47.