«Локомотив» — «Динамо»: где смотреть матч КХЛ 10 февраля 2023 года
10 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды из Западной конференции — «Локомотив» и «Динамо». Игра состоится в Ярославле на льду «Арены-2000-Локомотив», начало — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME. Эфир стартует в 18.50 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 46% вероятности. Успех гостей идет за серьезные 3.40 (27%), ничья доступна с такой же котировкой.
Считаете, что команды не выявят победителя за три периода? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае выигрыша принесет 3400 рублей.
Также вы можете поставить на победу любой из команд с учетом овертайма и серии буллитов: на железнодорожников этот рынок доступен за 1.59, на бело-голубых — за 2.36.
Команды встречались в этом сезоне уже трижды, предстоящий матч — последний очный для «Локо» и «Динамо» в этом сезоне регулярки. Коллективы обменялись выездными победами: железнодорожники дважды победили в Москве, бело-голубые — один раз в Ярославле. Поставить на то, что москвичи хотя бы не уступят на выезде, можно за 1.65.
Аналитики не рассчитывают, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 2.35, ТМ 4.5 — за 1.55. С гораздо более вероятной котировкой предложен тотал больше 3.5 гола — 1.60, ТМ 3.5 идет за 2.34.
Также на матч доступен широкий выбор интересных комбинированных ставок. Например, рынок на то, что каждая команда пробьет тотал больше 1.5 гола, оценен в 2.48. Поставить на обратный результат можно за 1.47.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2