Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Локомотив» — «Динамо»: где смотреть матч КХЛ 10 февраля 2023 года

Прямая трансляция матча КХЛ «Локомотив» — «Динамо» 10 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Игроки «Локомотива» в матче КХЛ против «Амура».
Фото Официальный сайт «Локомотива»

10 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды из Западной конференции — «Локомотив» и «Динамо». Игра состоится в Ярославле на льду «Арены-2000-Локомотив», начало — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME. Эфир стартует в 18.50 мск.

Александр Овечкин. Овечкин забросит более 50 шайб в этом сезоне, а когда побьет рекорд Гретцки?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 46% вероятности. Успех гостей идет за серьезные 3.40 (27%), ничья доступна с такой же котировкой.

Считаете, что команды не выявят победителя за три периода? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае выигрыша принесет 3400 рублей.

Также вы можете поставить на победу любой из команд с учетом овертайма и серии буллитов: на железнодорожников этот рынок доступен за 1.59, на бело-голубых — за 2.36.

Команды встречались в этом сезоне уже трижды, предстоящий матч — последний очный для «Локо» и «Динамо» в этом сезоне регулярки. Коллективы обменялись выездными победами: железнодорожники дважды победили в Москве, бело-голубые — один раз в Ярославле. Поставить на то, что москвичи хотя бы не уступят на выезде, можно за 1.65.

Ислам Махачев и&nbsp;Алекс Волкановски. Махачев — Волкановски: наследник Хабиба заставит Великого сдаться

Аналитики не рассчитывают, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 2.35, ТМ 4.5 — за 1.55. С гораздо более вероятной котировкой предложен тотал больше 3.5 гола — 1.60, ТМ 3.5 идет за 2.34.

Также на матч доступен широкий выбор интересных комбинированных ставок. Например, рынок на то, что каждая команда пробьет тотал больше 1.5 гола, оценен в 2.48. Поставить на обратный результат можно за 1.47.

0
Читайте также
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» — «Торино»: прогноз на матч серии А 10 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости