Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 29 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 29 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Антон Заболотный.
Фото Официальный сайт ЦСКА

29 октября в центральном матче 15-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» сразится с ЦСКА. Московское дерби пройдет в Черкизове на «РЖД Арене» и начнется в 19.00 по столичному времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 18.30 мск. Обслужит встречу арбитр из Санкт-Петербурга Артем Любимов.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали фаворитом матча ЦСКА. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 1.98, что примерно 50% вероятности исхода. Успех «Локомотива» и ничья идут за близкие котировки 3.80 (26%) и 3.90 (24%) соответственно.

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша выплата составит 3800 рублей, а чистая прибыль — 2800 рублей.

«Локомотив» довольно успешно противостоит ЦСКА — выиграл семь из десяти последних матчей. Вариант 1Х доступен за 1.88.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.

Красно-зеленые в этом сезоне скромничают в атаке — забили всего 17 мячей (1.21 в среднем за игру). Армейцы оформляют ровно два гола за 90 минут. ИТБ1 (1.5) идет за 2.80, ИТБ2 (1.5) — за 1.87.

Клаудиньо. «Краснодар» — «Зенит»: Малком и Клаудиньо устроят Жога Бониту

Эксперты считают, что соперникам по силам обменяться голами: исход «обе забьют» предложен за 1.70, «обе забьют — нет» — за 2.15.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.90;

  • победа ЦСКА 2:1 — за 8.10;

  • 1:0 — за 7.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Кузьменко и Михеев набрали по два очка в матче против «Питтсбурга»
«Не хочешь кататься — иди ешь фастфуд на здоровье!» Авербух — о жалобе американской фигуристки
Минобороны заявило о террористической атаке Киева на корабли Черноморского флота
В Совфеде допустили возмещение ущерба от Лондона за теракты на СП
В Волгограде пятилетний ребенок умер после отравления арбузом
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Валенсия» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 29 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
5
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости