«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 29 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
29 октября в центральном матче 15-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» сразится с ЦСКА. Московское дерби пройдет в Черкизове на «РЖД Арене» и начнется в 19.00 по столичному времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 18.30 мск. Обслужит встречу арбитр из Санкт-Петербурга Артем Любимов.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали фаворитом матча ЦСКА. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 1.98, что примерно 50% вероятности исхода. Успех «Локомотива» и ничья идут за близкие котировки 3.80 (26%) и 3.90 (24%) соответственно.
При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша выплата составит 3800 рублей, а чистая прибыль — 2800 рублей.
«Локомотив» довольно успешно противостоит ЦСКА — выиграл семь из десяти последних матчей. Вариант 1Х доступен за 1.88.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.
Красно-зеленые в этом сезоне скромничают в атаке — забили всего 17 мячей (1.21 в среднем за игру). Армейцы оформляют ровно два гола за 90 минут. ИТБ1 (1.5) идет за 2.80, ИТБ2 (1.5) — за 1.87.
Эксперты считают, что соперникам по силам обменяться голами: исход «обе забьют» предложен за 1.70, «обе забьют — нет» — за 2.15.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
5
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2