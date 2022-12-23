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«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 23 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 23 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Ярослав Дыбленко, ЦСКА.
Фото Global Look Press

23 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Локомотив» и ЦСКА. Игра начнется в 19.30 по московскому времени на «Арене 2000» в Ярославле, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции — в 19.20 мск.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ немного отдает предпочтение хозяевам. Поставить на них можно за 2.60, это примерно 38% вероятности. Успех армейцев оценили в 2.65 (37%), ничья доступна за 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу ЦСКА в случае успеха выплата составит 2650 рублей.

Если считаете, что гости не проиграют, оформите ставку за 1.50.

Победа «Локомотива» с учетом овертайма и буллитов идет за 1.90, армейцев — за 1.94.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.90, Ф2(0) — за 1.94.

Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 2.02, обратный исход оценили в 1.83.

Коэффициент на то, что первая шайба будет забита на первой минуте — 14.5.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 2:2 — за 6.60;

• 1:1 — за 8.40;

• 3:3 — за 11.5.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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