22 мая 2022 года в заключительном туре чемпионата Англии «Ливерпуль» столкнется с «Вулверхэмптоном». Матч состоится на «Энфилде» и начнется в 18.00 по московскому времени. Обслужит его арбитр Энтони Тэйлор. Команде Юргена Клоппа нужна победа, чтобы в случае осечки «Манчестер Сити» забрать титул.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не верят, что гости навяжут борьбу мерсисайдцам, — на победу «Вулверхэмптона» коэффициент 21.0, это примерно 3% вероятности. На успех «Ливерпуля» доступна крохотная котировка 1.15 (87%), на ничью — 8.40 (10%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 8400 рублей и 7400 рублей чистой прибыли.

На то, что гости сенсационно отберут у мерсисайдцев очки, можно поставить за 6.00.

Аналитики считают, что зрители увидят не меньше трех забитых мячей:

тотал больше 2.5 идет за 1.43, ТМ 2.5 — за 2.85;

тотал больше 3.5 идет за 2.08, ТМ 3.5 — за 1.75.

Вариант «обе забьют» оценен коэффициентом 2.17, обратный исход — 1.69.

На гол Садио Мане можно поставить за 1.85. У «Вулверхэмптона» наиболее вероятный автор забитого мяча — Рауль Хименес (4.00).

Энтони Тэйлор в последних десяти матчах поставил всего один пенальти. 11-метровый в предстоящей встрече можно взять за 2.40.

Наиболее вероятный точный счет — победа хозяев 2:0 за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

«Ливерпуль» играл с «Астон Виллой» полурезервным составом, но против «Вулверхэмптона» выйдут лучшие. Красным нужна победа, и мощности в атаке им для этого хватит даже без отсутствующего Салаха — у египтянина мышечное повреждение.

Больше пугает то, что в игре не примут участие Гомес и ван Дейк, а также под вопросом состояние Фабиньо. Без них за оборону «Ливерпуля» по-настоящему тревожно, учитывая, что даже с ними в составе мерсисайдцы в последних матчах пропускали много. Не обремененный задачами «Вулверхэмптон» свой гол тоже забьет.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.17.