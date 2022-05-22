«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч АПЛ 22 мая 2022 года
22 мая 2022 года в заключительном туре чемпионата Англии «Ливерпуль» столкнется с «Вулверхэмптоном». Матч состоится на «Энфилде» и начнется в 18.00 по московскому времени. Обслужит его арбитр Энтони Тэйлор. Команде Юргена Клоппа нужна победа, чтобы в случае осечки «Манчестер Сити» забрать титул.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не верят, что гости навяжут борьбу мерсисайдцам, — на победу «Вулверхэмптона» коэффициент 21.0, это примерно 3% вероятности. На успех «Ливерпуля» доступна крохотная котировка 1.15 (87%), на ничью — 8.40 (10%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 8400 рублей и 7400 рублей чистой прибыли.
На то, что гости сенсационно отберут у мерсисайдцев очки, можно поставить за 6.00.
Аналитики считают, что зрители увидят не меньше трех забитых мячей:
Вариант «обе забьют» оценен коэффициентом 2.17, обратный исход — 1.69.
На гол Садио Мане можно поставить за 1.85. У «Вулверхэмптона» наиболее вероятный автор забитого мяча — Рауль Хименес (4.00).
Энтони Тэйлор в последних десяти матчах поставил всего один пенальти. 11-метровый в предстоящей встрече можно взять за 2.40.
Наиболее вероятный точный счет — победа хозяев 2:0 за 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»
«Ливерпуль» играл с «Астон Виллой» полурезервным составом, но против «Вулверхэмптона» выйдут лучшие. Красным нужна победа, и мощности в атаке им для этого хватит даже без отсутствующего Салаха — у египтянина мышечное повреждение.
Больше пугает то, что в игре не примут участие Гомес и ван Дейк, а также под вопросом состояние Фабиньо. Без них за оборону «Ливерпуля» по-настоящему тревожно, учитывая, что даже с ними в составе мерсисайдцы в последних матчах пропускали много. Не обремененный задачами «Вулверхэмптон» свой гол тоже забьет.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.17.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0