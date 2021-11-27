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«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: где смотреть матч 27 ноября онлайн в прямом эфире

13:15
Юрген Клопп. Фото Getty Images
Юрген Клопп. Фото Getty Images
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27 ноября 2021 года «Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в 13-м туре английской премьер-лиги. Встреча между ними состоится на стадионе «Энфилд», начало — в 18.00. Прямую трансляцию матча покажет онлайн-платформа Okko. Эфир стартует в 18.00.

27.11.2021 | Ливерпуль — Саутгемптон
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Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер «Ливерпуля» в России — считает хозяев фаворитами матча. Поставить на победу команды Клоппа можно с коэффициентом 1.30 — это около 74% вероятности. Успех «Саутгемптона» идет за 10.0 (10%), а ничья — за 6.00 (16%).

При ставке в 1000 рублей на «Саутгемптон» можно выиграть 10 000 рублей в случае успеха команды Хазенхюттля.

Ф1(-1.5) идет за 1.83, а Ф2(+1.5) — за 2.04.

Тотал голов больше 3.5 доступен за 2.07, а ТМ 3.5 — за 1.81.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.71. Обратный исход идет за 2.14.

Шансы «Ливерпуля» забить три или более оцениваются котировкой 1.97.

Сделать ставку на гол «Саутгемптона» можно за 1.59.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 2:0 — коэффициент 7.70;
— 2:1 — 8.40;
— 3:0 — 8.90.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
27 нояб, 18:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Саутгемптон

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Егор Сергеев все материалы автора
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