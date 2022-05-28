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«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Александра Елагина на финал Лиги чемпионов 28 мая 2022 года

Прогноз экспертов на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 28 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Карим Бензема, «Реал».
Фото Global Look Press

28 мая в Париже состоится финал Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» сразится с «Реалом». Матч пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 21.40 мск.

Лига чемпионов. Финал
28 мая, 22:00. Stade de France (Сен-Дени)
Ливерпуль
Реал

«Ливерпуль» — убедительный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех команды Юргена Клоппа оценен коэффициентом 2.06, это около 47% вероятности. Победу «Реала» можно взять за 3.60 (27%), ничью — за 3.80 (26%).

На победу «Реала» по итогам основного времени, дополнительного и серии пенальти коэффициент 2.55. Тот же вариант на «Ливерпуль» доступен за 1.59.

Комментатор Александр Елагин считает, что преимущество будет на стороне команды Юргена Клоппа.

«Это будет девятая встреча между «Ливерпулем» и «Реалом» в Кубке или Лиге чемпионов УЕФА. Интересно, что первая еврокубковая игра между этими командами проходила тоже в Париже. Так же в финале Кубка чемпионов команды встречались, но на стадионе «Парк де Пренс». Тогда, в далеком мае 1981 года, выиграл «Ливерпуль» (1:0). Потом команды сошлись весной-2009 на стадии 1/8, где по итогам двух победных матчей — 1:0 и 4:0 — дальше прошли англичане. В последующих пяти встречах первенствовал «Реал»: четырежды выиграл, в том числе в киевском финале 2018 года, и однажды сыграл безголевую ничью.

Как вы понимаете, в такого рода матчах фаворита не бывает по определению. Единственное, что говорит в пользу испанцев, это то, что у них было на два дня больше отдыха. «Реал» последний, уже ничего не решавший матч в ла лиге провел 20 мая. А вот «Ливерпуль» играл 22 мая, одержав тяжелую волевую победу над «Вулверхэмптоном» (3:1). Однако этого оказалось недостаточно, чтобы обойти «Ман Сити» в борьбе за чемпионство.

 
Винисиус и&nbsp;Карим Бензема (&laquo;Реал&raquo;). «Ливерпуль» — «Реал»: сумасшедшая результативность — главный тренд финала

«Ливерпуль» рассчитывает выиграть Кубок чемпионов в седьмой раз в своей истории. Эта победа поставит его на один уровень с «Миланом». «Реал» будет стремиться победить в 14-й раз — побед у них будет в два раза больше, чем у ближайшего преследователя. Бланкос поднимали трофей в каждом из последних семи случаев, когда они выходили в финал. Кстати, в последний раз решающий матч этого турнира испанцы проиграли как раз «Ливерпулю».

Главный тренер англичан Юрген Клопп побежал в Лиге чемпионов со своими ребятами три года назад. А вот Карло Анчелотти надеется выиграть Лигу чемпионов в четвертый рекордный раз. Для него это будет уже пятый финал. Ему памятен тот великий стамбульский матч, когда ведя после первого тайма 3:0, его «Милан» дал сопернику сравнять счет, а затем вырвать победу по пенальти. Этим соперником был «Ливерпуль». Для Клоппа предстоящий матч — четвертый финал Лиги чемпионов. Два он проиграл с «Боруссией» и «Ливерпулем». Один раз выиграл. Фаворита нет, но я ставлю на «Ливерпуль». Трофей возьмет команда Юргена Клоппа», — заявил Елагин Stavka.tv.

Поставить на победу «Ливерпуля» в основное время можно за коэффициент 2.06, в дополнительное — за 9.80, по пенальти — за 16.5. Успех красных по итогам матча идет за 1.59.

 
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 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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