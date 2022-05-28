«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Александра Елагина на финал Лиги чемпионов 28 мая 2022 года
28 мая в Париже состоится финал Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» сразится с «Реалом». Матч пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 21.40 мск.
«Ливерпуль» — убедительный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех команды Юргена Клоппа оценен коэффициентом 2.06, это около 47% вероятности. Победу «Реала» можно взять за 3.60 (27%), ничью — за 3.80 (26%).
На победу «Реала» по итогам основного времени, дополнительного и серии пенальти коэффициент 2.55. Тот же вариант на «Ливерпуль» доступен за 1.59.
Комментатор Александр Елагин считает, что преимущество будет на стороне команды Юргена Клоппа.
«Это будет девятая встреча между «Ливерпулем» и «Реалом» в Кубке или Лиге чемпионов УЕФА. Интересно, что первая еврокубковая игра между этими командами проходила тоже в Париже. Так же в финале Кубка чемпионов команды встречались, но на стадионе «Парк де Пренс». Тогда, в далеком мае 1981 года, выиграл «Ливерпуль» (1:0). Потом команды сошлись весной-2009 на стадии 1/8, где по итогам двух победных матчей — 1:0 и 4:0 — дальше прошли англичане. В последующих пяти встречах первенствовал «Реал»: четырежды выиграл, в том числе в киевском финале 2018 года, и однажды сыграл безголевую ничью.
Как вы понимаете, в такого рода матчах фаворита не бывает по определению. Единственное, что говорит в пользу испанцев, это то, что у них было на два дня больше отдыха. «Реал» последний, уже ничего не решавший матч в ла лиге провел 20 мая. А вот «Ливерпуль» играл 22 мая, одержав тяжелую волевую победу над «Вулверхэмптоном» (3:1). Однако этого оказалось недостаточно, чтобы обойти «Ман Сити» в борьбе за чемпионство.
«Ливерпуль» рассчитывает выиграть Кубок чемпионов в седьмой раз в своей истории. Эта победа поставит его на один уровень с «Миланом». «Реал» будет стремиться победить в 14-й раз — побед у них будет в два раза больше, чем у ближайшего преследователя. Бланкос поднимали трофей в каждом из последних семи случаев, когда они выходили в финал. Кстати, в последний раз решающий матч этого турнира испанцы проиграли как раз «Ливерпулю».
Главный тренер англичан Юрген Клопп побежал в Лиге чемпионов со своими ребятами три года назад. А вот Карло Анчелотти надеется выиграть Лигу чемпионов в четвертый рекордный раз. Для него это будет уже пятый финал. Ему памятен тот великий стамбульский матч, когда ведя после первого тайма 3:0, его «Милан» дал сопернику сравнять счет, а затем вырвать победу по пенальти. Этим соперником был «Ливерпуль». Для Клоппа предстоящий матч — четвертый финал Лиги чемпионов. Два он проиграл с «Боруссией» и «Ливерпулем». Один раз выиграл. Фаворита нет, но я ставлю на «Ливерпуль». Трофей возьмет команда Юргена Клоппа», — заявил Елагин Stavka.tv.
Поставить на победу «Ливерпуля» в основное время можно за коэффициент 2.06, в дополнительное — за 9.80, по пенальти — за 16.5. Успех красных по итогам матча идет за 1.59.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0