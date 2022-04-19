«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 19 апреля 2022 года
Во вторник, 19 апреля, на «Энфилде» состоится перенесенный матч 30-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» примет «МЮ». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, обслужит ее опытный 51-летний арбитр Мартин Аткинсон.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ абсолютно не верят в гостей. На уступивший в первом круге «Ливерпулю» 0:5 «МЮ» можно поставить с коэффициентом 7.70 (вероятность исхода — 12%). Чуть меньше котировка на ничью — 5.20 (19%). На красных как на безоговорочных фаворитов коэффициент — 1.40 (69%).
Веришь, что манкунианцы способны на сенсацию? Ставка 1000 рублей на победу гостей принесет ее автору 7700 рублей в случае благоприятного исхода.
Учитывая прошлые очные встречи команд и вообще последние игры с их участием, ожидается крайне результативный матч. Тотал больше трех голов доступен с небольшим коэффициентом 1.86. Что до индивидуальных показателей соперников, то тотал больше 2.5 гола «Ливерпуля» можно взять за 2.33, больше 3.5 — за 4.50. У «Юнайтед» мяч и более заведен с высокой котировкой 2.40.
Аналитики ожидают, что Мохамед Салах наконец прервет безголевую серию, которая длится уже больше месяца. На гол египтянина можно поставить с коэффициентом 1.85. Голы Мане и Жоты доступны за 2.20, а точный удар Роналду, который в прошлом туре оформил хет-трик, — за 2.70.
Три наиболее вероятных исхода выглядят следующим образом:
2:0 — за 7.40;
2:1 — за 8.00;
1:0 — за 8.50.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
Команда Юргена Клоппа играет чрезвычайно мощно и продолжает борьбу за победу во всех турнирах. За последние две недели красные сыграли вничью и обыграли «Сити», забив «горожанам» в общей сложности пять мячей. В АПЛ, если не брать в расчет матч с главным конкурентом, последний раз «Ливерпуль» терял очки 2 января в игре с «Челси» (2:2). «МЮ», напротив, сильно шатает. В последнем туре с трудом был обыгран «Норвич» (3:2), прежде случилось поражение от «Эвертона» (0:1). Объективно сейчас мерсисайдцы и манкунианцы — команды разных полюсов.
Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0