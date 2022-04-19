Во вторник, 19 апреля, на «Энфилде» состоится перенесенный матч 30-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» примет «МЮ». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, обслужит ее опытный 51-летний арбитр Мартин Аткинсон.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ абсолютно не верят в гостей. На уступивший в первом круге «Ливерпулю» 0:5 «МЮ» можно поставить с коэффициентом 7.70 (вероятность исхода — 12%). Чуть меньше котировка на ничью — 5.20 (19%). На красных как на безоговорочных фаворитов коэффициент — 1.40 (69%).

Веришь, что манкунианцы способны на сенсацию? Ставка 1000 рублей на победу гостей принесет ее автору 7700 рублей в случае благоприятного исхода.

Учитывая прошлые очные встречи команд и вообще последние игры с их участием, ожидается крайне результативный матч. Тотал больше трех голов доступен с небольшим коэффициентом 1.86. Что до индивидуальных показателей соперников, то тотал больше 2.5 гола «Ливерпуля» можно взять за 2.33, больше 3.5 — за 4.50. У «Юнайтед» мяч и более заведен с высокой котировкой 2.40.

Аналитики ожидают, что Мохамед Салах наконец прервет безголевую серию, которая длится уже больше месяца. На гол египтянина можно поставить с коэффициентом 1.85. Голы Мане и Жоты доступны за 2.20, а точный удар Роналду, который в прошлом туре оформил хет-трик, — за 2.70.

Три наиболее вероятных исхода выглядят следующим образом:



2:0 — за 7.40;

2:1 — за 8.00;

1:0 — за 8.50.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Команда Юргена Клоппа играет чрезвычайно мощно и продолжает борьбу за победу во всех турнирах. За последние две недели красные сыграли вничью и обыграли «Сити», забив «горожанам» в общей сложности пять мячей. В АПЛ, если не брать в расчет матч с главным конкурентом, последний раз «Ливерпуль» терял очки 2 января в игре с «Челси» (2:2). «МЮ», напротив, сильно шатает. В последнем туре с трудом был обыгран «Норвич» (3:2), прежде случилось поражение от «Эвертона» (0:1). Объективно сейчас мерсисайдцы и манкунианцы — команды разных полюсов.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.60.