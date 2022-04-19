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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 19 апреля 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 19 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Мохамед Салах, «Ливерпуль».
Фото Global Look Press

Во вторник, 19 апреля, на «Энфилде» состоится перенесенный матч 30-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» примет «МЮ». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, обслужит ее опытный 51-летний арбитр Мартин Аткинсон.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
19 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ абсолютно не верят в гостей. На уступивший в первом круге «Ливерпулю» 0:5 «МЮ» можно поставить с коэффициентом 7.70 (вероятность исхода — 12%). Чуть меньше котировка на ничью — 5.20 (19%). На красных как на безоговорочных фаворитов коэффициент — 1.40 (69%).

Веришь, что манкунианцы способны на сенсацию? Ставка 1000 рублей на победу гостей принесет ее автору 7700 рублей в случае благоприятного исхода.

Учитывая прошлые очные встречи команд и вообще последние игры с их участием, ожидается крайне результативный матч. Тотал больше трех голов доступен с небольшим коэффициентом 1.86. Что до индивидуальных показателей соперников, то тотал больше 2.5 гола «Ливерпуля» можно взять за 2.33, больше 3.5 — за 4.50. У «Юнайтед» мяч и более заведен с высокой котировкой 2.40.

Аналитики ожидают, что Мохамед Салах наконец прервет безголевую серию, которая длится уже больше месяца. На гол египтянина можно поставить с коэффициентом 1.85. Голы Мане и Жоты доступны за 2.20, а точный удар Роналду, который в прошлом туре оформил хет-трик, — за 2.70.

Криштиану Роналду празднует гол &laquo;Норвичу&raquo;. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: даже горячего Роналду не хватит для борьбы с командой Клоппа

Три наиболее вероятных исхода выглядят следующим образом:

2:0 — за 7.40;

2:1 — за 8.00;

1:0 — за 8.50.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Команда Юргена Клоппа играет чрезвычайно мощно и продолжает борьбу за победу во всех турнирах. За последние две недели красные сыграли вничью и обыграли «Сити», забив «горожанам» в общей сложности пять мячей. В АПЛ, если не брать в расчет матч с главным конкурентом, последний раз «Ливерпуль» терял очки 2 января в игре с «Челси» (2:2). «МЮ», напротив, сильно шатает. В последнем туре с трудом был обыгран «Норвич» (3:2), прежде случилось поражение от «Эвертона» (0:1). Объективно сейчас мерсисайдцы и манкунианцы — команды разных полюсов.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.60.

Футбол
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ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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«Балтика» — «Динамо»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 19 апреля 2022 года
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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